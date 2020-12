Terremoto in Puglia oggi, 2 dicembre 2020, scossa M 2.4 in provincia di Foggia – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Puglia alle ore 5:22 di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020. Epicentro a 9 chilometri da Vieste, in provincia di Foggia, nel distretto sismico costa garganica. Ipocentro a 22 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche successiva a questo evento sismico. Vediamo di seguito quali sono i comuni vicini all’epicentro, che si è verificato in mare. Leggi anche: Scossa di terremoto avvertita intensamente nel Mediterraneo in Grecia. Diffusi i dati ufficiali EMSC

I comuni interessati

Il sisma si è verificato a 9 km da Vieste, 44 km a nord est di Manfredonia, 67 km a nord di Barletta, 74 km a nord di Trani, 78 km a nord di Andria, 78 km a nord di Bisceglie, 79 km ad est di San Severo, 80 km a nord est di Foggia, 80 km a nord est di Cerignola, 85 km a nord ovest di Molfetta, 97 km a nord ovest di Bitonto. Leggi anche: SEQUENZA SISMICA IN ATTO AL CENTRO-NORD DELL’ITALIA

Terremoto in Calabria oggi, scossa M 2.0 in provincia di Reggio Calabria

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria alle ore 3:31 di oggi. Epicentro a Roccaforte del Greco, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 9 km da Roccaforte del Greco, 11 km da Samo e San Luca, 12 km da Sant’Agata del Bianco, 13 km da Caraffa del Bianco e Casignana, 14 km da Bova, Delianuova, Scido e Platì, 26 km ad est di Reggio Calabria, 35 km ad est di Messina, 89 km a nord est di Acireale. Leggi anche: VIOLENTO SISMA M 6.3 IN ALASKA, DATI EMSC

Le scosse di terremoto all’estero

Per quanto riguarda la situazione sismica all’estero l’INGV non ha rilevato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel corso della giornata di oggi, 2-12-2020. Alle ore 17:22 italiane di ieri pomeriggio forte scossa M 6.3 nelle isole Aleutine, con ipocentro a 20 km. Su CentroMeteoItaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.