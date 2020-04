Terremoto in Puglia oggi, lunedì 20 aprile 2020, scossa M 2.4 provincia di Foggia – Dati Ingv

Terremoto in Puglia ed Emilia Romagna oggi, 20 aprile 2020, scosse M 2.4

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Puglia alle ore 1:29 di oggi, lunedì 20 aprile 2020. Epicentro in mare, nel distretto sismico costa garganica, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato 39 chilometri ad est di Manfredonia, 45 km a nord di Barletta, 49 km a nord di Trani, 54 chilometri a nord di Bisceglie, 55 km a nord di Andria, 60 chilometri a nord ovest di Molfetta, 64 km a nord est di Cerignola, 73 km a nord ovest di Bitonto, 75 km ad est di Foggia, 77 km a nord ovest di Bari, 83 km ad est di San Severo, 100 chilometri a nord di Altamura. In questa zona si verificano spesso eventi sismici di questo tipo. Alle ore 8:25 scossa di terremoto M 2.4 in Emilia Romgana, epicentro a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena. Ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Premilcuore, 6 km da Portico e San Benedetto, 34 km a sud vest di Forlì.

Terremoto oggi 20 aprile 2020, scosse M 2.1 in Sicilia e nelle Marche

Alle ore 11:43 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Marche. Epicentro a Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. Ipocentro a 21 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Sant’Angelo in Pontano, 5 km da Falerone e Montappone, 6 km da Penna San Giovanni, Monte Vidon Corrado e Ripe San Ginesio, 55 km da nord ovest di Teramo, 57 km a sud di Ancona, 61 chilometri ad est di Foligno. Alle 7:23 di stamane sisma M 2.1 a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 30 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Troina, 8 km da Gagliano Castelferrato, 50 km da Catania.

Terremoto oggi 20 aprile 2020, scossa M 2.8 Tirreno meridionale

L’Ingv ha registrato anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nel distretto sismico Tirreno meridionale, alle ore 5:55 di oggi. Epicentro in mare, 49 km a nord di Palermo, 54 km a nord di Bagheria, 96 km a nord est di Trapani. Ipocentro a 6 km di profondità. Registrate anche alcune scosse strumentali in Italia: alle ore 6:10 evento sismico strumentale di magnitudo 1.7 ad Accumoli, in provincia di Rieti. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Accumoli, 10 km da Arquata del Tronto, 12 km da Norcia e Cittareale, 13 km da Amatrice, 15 km da Cascia, 17 km da Montegallo, 18 km da Acquasanta Terme, 20 km da Castelsantangelo sul Nera, 42 km ad ovest di Teramo.

Terremoto in Campania, 19 aprile 2020:scossa M 2.3 in provincia di Benevento

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Campania nel pomeriggio di ieri, alle 17:18. Sisma di magnitudo 2.3 con epicentro a Buonalbergo, in provincia di Benevento, e ipocentro a 35 km di profondità. Il sisma, di magnitudo non elevata, non è stato avvertito dalla popolazione residente. Evento sismico localizzato a 3 km da Buonalbergo, 6 km da San Giorgio La Molara, Casalbore, Pago Veiano e Sant’Arcangelo Trimonte, 7 km da Paduli, 8 km da Pietrelcina e Molinara, 9 km da Montecalvo Irpino, 10 km da San Marco dei Cavoti, 11 km da Pesco Sannita e Ginestra degli Schiavoni, 17 km a nord est di Benevento, 36 km a nord est di Avellino.