Terremoto in Puglia oggi, 8 maggio 2020, scossa M 2.2 in provincia di Foggia – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Puglia alle ore 00:36 di oggi, venerdì 8 maggio 2020. Epicentro a Manfredonia, in provincia di Foggia, ipocentro a 21 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Manfredonia, 11 km da Monte Sant’Angelo, 12 km da San Giovanni Rotondo, 18 km da Mattinata, 19 km da San Marco in Lamis, 33 km a nord est di Foggia, 39 km ad est di San Severo, 44 km a nord di Cerignola, 51 km a nord ovest di Barletta, 60 km a nord ovest di Andria, 63 km a nord ovest di Trani, 71 km a nord ovest di Bisceglie, 80 km a nord ovest di Molfetta, 93 km a nord ovest di Bitonto.

Terremoto in Sicilia oggi, due scosse M 2.3 e 2.2

Due scosse registrate in Sicilia oggi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Alle ore 6:13 sisma di magnitudo 2.3 nel distretto costa siciliana nord orientale, epicentro in mare, 86 chilometri ad ovest di Messina, 96 km ad ovest di Reggio Calabria, 98 km a nord ovest di Acireale. Ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità. Alle ore 2:45 di stanotte l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 alle isole Eolie. Epicentro in mare, a 15 km da Lipari, 19 km da Leni, 20 km da Santa Marina Salina, 68 km ad ovest di Messina, 79 km ad ovest di Reggio Calabria, 92 km a nord ovest di Acireale. Ipocentro a 170 chilometri di profondità.

Terremoto nelle Marche 7 maggio 2020, ieri sera scossa M 2.2

Alle ore 23:26 di ieri sera l‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche, nel distretto sismico costa marchigiana fermana. Epicentro in mare, a 6 km da Porto San Giorgio, 7 km da Porto Sant’Elpidio, 12 km da Fermo, Sant’Elpidio a Mare e Civitanova Marche, 13 km da Monte Urano, 14 km da Altidona, Lapedona e Pedaso, 16 km da Campofilone e Montegranaro, 18 km da Moresco e Monterubbiano, 19 km da Montecosaro e Torre San Patrizio, 20 km da Monte San Giusto, Massignano e Ponzano di Fermo, 50 km a sud est di Ancona, 64 km a nord di Teramo, 83 km a nord ovest di Montesilvano, 90 km a nord ovest di Pescara.