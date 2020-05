Terremoto in Puglia oggi, domenica 24 maggio 2020: scossa sulla Costa Garganica | Dati Ingv

Terremoto in Puglia oggi, 24 maggio 2020: scossa M. 2.1 sulla Costa Garganica

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella nottata di oggi, domenica 24 maggio 2020, una scossa di terremoto di M. 2.1 sulla Costa Garganica (Foggia), ipocentro localizzato a 5 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 44 km a nord di Manfredonia (Fg) e a 51 km a nord-est di San Severo. In nottata è stata registrata una scossa alle ore 1:34 a Preone, in provincia di Udine, di M. 2.0 e ipocentro localizzato a 5 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 44 km a nord ovest di Udine, a 48 km a nord-est di Pordenone e a 91 km a nord-est di Treviso. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione.

Le altre scosse di terremoto oggi, 24 maggio 2020

Alle ore 9.58 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria con epicentro a 2 km da Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 13 km da Reggio Calabria e 24 km da Messina. Alle ore 7.15 sisma di magnitudo 2.2 rilevato al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 7 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 85 km a nord-est di Bagheria e a 92 km a nord-est di Palermo. In nottata alle ore 3:53 l’Ingv ha registrato una nuova scossa di M. 2.0 sulla Costa Marchigiana Fermana, ipocentro a 10 km. L’evento è stato localizzato a 68 km a sud-est di Ancona, a 84 km a nord-est di Teramo, a 89 km a nord di Montesilvano e a 94 km a nord di Pescara. Entrambi gli eventi sismici, data la tenuità della magnitudo, non sono stati avvertiti dalla popolazione. Non sono state registrate altre scosse di terremoto nella giornata di oggi.

Le scosse di ieri, sabato 23 maggio 2020

Non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nel corso della notte di ieri, sabato 23 maggio 2020. In mattinata alle ore 9:38 scossa M 2.4 nel mar Ionio meridionale, con ipocentro a 15 km di profondità. Epicentro in mare aperto, 87 km a sud est di Siracusa. Alle ore 6:46 è stata registrata una scossa strumentale di magnitudo 1.6 a Capistrello, in provincia di L’Aquila, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Capistrello e da Avezzano, 5 km da Castellafiume, 7 km da Canistro, 8 km da Luco dei Marsi e Scurcola Marsicana, 9 km da Cappadocia, 10 km da Civitella Roveto e Magliano de’ Marsi, 39 km a sud di L’Aquila, 49 km ad est di Tivoli.