Terremoto in Puglia oggi, mercoledì 11 marzo 2020: scossa M 2.0 in provincia di Foggia | Dati INGV

Terremoto in Puglia oggi, mercoledì 11 marzo 2020: scossa M 2.0 in provincia di Foggia

Alle ore 11:42 di oggi, mercoledì 11 marzo 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Puglia con epicentro a Manfredonia, in provincia di Foggia. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 8 km da Manfredonia, 13 km da San Giovanni Rotondo, 15 km da Monte Sant’Angelo, 19 km da San Marco in Lamis, 29 km a nord est di Foggia. Si tratta dell’unica scossa di magnitudo pari o superiore a 2.0 rilevata oggi sulla terraferma.

Scossa M 2.4 in Calabria

Alle ore 12:40, inoltre, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto M 2.4 in Calabria al largo della costa calabra nord occidentale. Ipocentro a 58 km di profondità. Evento localizzato in mare, a 13 km da Longobardi, Belmonte Calabro e Fiumefreddo Bruzio, 14 km da Amantea, (tutti comuni in provincia di Cosenza), a 31 km ad ovest di Cosenza, 41 km a nord ovest di Lamezia Terme, 65 km a nord ovest di Catanzaro.

Scosse in mare

Alle ore 21.15 l’INGV ha rilevato una scossa di magnitudo 2.5 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro 10 km, evento sismico verificatosi a 63 km da Bagheria e 69 km da Palermo. Alle ore 18.26, inoltre, l’INGV ha registrato anche una scossa di magnitudo 2.4 al largo delle Isole Eolie (Messina), ipocentro profondo 12 chilometri. Il sisma si è verificato a 71 km da Messina e 83 km da Reggio Calabria.

Terremoto in Italia 11 marzo 2020: le scosse strumentali della notte

L’INGV ha registrato alcune scosse strumentali oggi, di magnitudo pari o superiore a 1.5 Richter: alle ore 3:53 sisma strumentale M 1.8 a Furnari, in provincia di Messina. Ipocentro a 9 km. Evento localizzato a 2 km da Furnari, 3 km da Falcone, 4 km da Mazzarrà Sant’Andrea, 5 km da Oliveri, Rodì Milici e Terme Vigliatore, 8 km da Tripi e Basicò, 40 km ad ovest di Messina, 46 km ad ovest di Reggio Calabria, 56 km a nord di Acireale, 68 km a nord di Catania. Alle ore 1:28 sisma strumentale M 1.6 alle isole Eolie, con epicentro in mare, ad 11 km da Leni, 14 km da Malfa e Santa Marina Salina, 18 km da Lipari, 76 km ad ovest di Messina, 87 km ad ovest di Reggio Calabria.