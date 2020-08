Terremoto in Sicilia oggi, 12 agosto 2020, scossa M 2.2 costa ragusana – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia alle ore 6:35 di oggi, mercoledì 12 agosto 2020. Epicentro in mare, 48 km a sud di Modica, 55 km a sud di Ragusa, 57 km a sud di Vittoria, 77 km a sud est di Gela, 91 chilometri a sud ovest di Siracusa. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Non sono stati registrate altre scosse di magnitudo pari o superiore a 2.0 per il momento in Italia nella giornata odierna. Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9: la terra ha tremato per decine di chilometri in Tibet.

Terremoto oggi in Puglia, scossa M 2.4 in provincia di Foggia

L’Ingv alle ore 4:16 di ieri ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Puglia, con epicentro a Rodi Garganico, in provincia di Foggia. Ipocentro a 30 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Rodi Garganico, 3 km da Ischitella, 8 km da Carpino e Vico del Gargano, 12 km da Cagnano Varano, 13 km da Peschici, 32 km a nord di Manfredonia, 47 km a nord est di San Severo, 57 km a nord est di Foggia, 72 km a nord di Cerignola. Scossa di terremoto molto intensa fa tremare decine di migliaia di persone in Iran

Terremoto in Calabria 11 agosto 2020, scossa M 3.7 avvertita in provincia di Cosenza

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ad Aprigliano, in provincia di Cosenza, alle ore 3:36 della notte di ieri. Ipocentro a 17 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale, in prossimità dell’epicentro Nei minuti successivi al sisma principale si sono verificate altre due repliche, di magnitudo 2.4 alle 3:37 e di magnitudo 3.0 alle ore 3:38. Ipocentro a 16 km di profondità in entrambi i casi. Terremoto, il sud Italia sta continuando a tremare: nuove scosse registrate dall’INGV in provincia di Cosenza