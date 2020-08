Terremoto in Sicilia oggi, 13 agosto 2020, scossa M 2.2 costa siciliana nord orientale – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia alle ore 9:54 di oggi, giovedì 13 agosto 2020. Epicentro in mare, nel distretto sismico costa siciliana nord orientale, ipocentro a 117 km di profondità. Evento localizzato a 14 km da Villafranca Tirrena, 17 km da Spadafora e Venetico, 18 km da Saponara, 20 km da Valdina e Messina, 32 km a nord ovest di Reggio Calabria, 87 km a nord di Acireale, 100 km a nord est di Catania. Non sono state registrate altre scosse di magnitudo pari o superiore a 2.0 per il momento in Italia nella giornata odierna. Violenta scossa di terremoto M 6.0 in Tanzania

Terremoto in Sicilia mercoledì 12 agosto 2020: scossa M 2.2 sulla Costa Ragusana

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 6.35 di ieri, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 al largo della Costa Ragusana (Ragusa) con ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma, non avvertito sulla terraferma, si è verificato a 48 km a sud di Modica, 55 km a sud di Ragusa, 57 km a sud di Vittoria, 77 km a sud est di Gela, 91 chilometri a sud ovest di Siracusa. Forte scossa di terremoto, paura per migliaia di persone in Indonesia

Terremoto Puglia, scossa M 2.4 in provincia di Foggia

L’Ingv alle ore 4:16 di martedì ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Puglia, con epicentro a Rodi Garganico, in provincia di Foggia. Ipocentro a 30 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Rodi Garganico, 3 km da Ischitella, 8 km da Carpino e Vico del Gargano, 12 km da Cagnano Varano, 13 km da Peschici, 32 km a nord di Manfredonia, 47 km a nord est di San Severo, 57 km a nord est di Foggia, 72 km a nord di Cerignola. Google aggiorna in anticipo sull’arrivo di un forte terremoto: ecco come funziona