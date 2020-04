Terremoto in Sicilia oggi, 13 aprile 2020, scossa M 2.2 in provincia di Ragusa – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una debole scossa di terremoto di magnitudo 2.2 della scala Richter di rilevazione sismica in Sicilia alle ore 5:36 di oggi, lunedì 13 aprile 2020, giorno di Pasquetta. Il movimento tellurico si è verificato in mare, nel distretto sismico costa ragusana. Scossa che non è stata avvertita dalla popolazione vista la lieve entità. Il sisma di è verificato in mare, a 20 chilometri da Santa Croce Camerina, 30 km a sud ovest di Vittoria, 39 km a sud di Gela, 40 km ad ovest di Modica, 41 chilometri a sud ovest di Ragusa, 90 km a sud di Caltanissetta, 92 km ad ovest di Siracusa, 94 chilometri a sud est di Agrigento. Ipocentro localizzato a 10 km di profondità.

Terremoto in Basilicata 13 aprile 2020, scossa M 2.0

Scossa di terremoto di magnitudo 2.0 registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Basilicata a Muro Lucano, in provincia di Potenza. Ipocentro a 3 chilometri di profondità, in linea con le caratteristiche della faglia. La scossa è stata localizzata a 0 km da Muro Lucano, 4 km da Bella, 6 km da Casagrande, 9 km da San Fele e Ricigliano, 11 km da Rapone e Balvano, 12 km da Ruvo del Monte, Baragiano e Pescopagano, 13 km da San Gregorio Magno, 14 km da Sant’Andrea di Conza e Romagnano al Monte, 15 km da Santomenna, 16 km da Laviano, Castelnuovo di Conza e Ruoti, 17 km da Colliano, Buccino, Vietri di Potenza, Calitri e Conza della Campania, 30 chilometri ad ovest di Potenza.

Terremoto 12 aprile 2020, ieri scossa M 2.1 nelle Marche

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Marche alle ore 10:27 di ieri, giornata di Pasqua. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato localizzato a 2 km da Ussita, 5 km da Castelsantangelo sul Nera, 6 km da Visso, 8 km da Bolognola, 10 km da Acquacanina e Fiastra, 12 km da Fiordimonte e Preci, 14 km da Monte Cavallo e Pieve Torina, 15 km da Pievebovigliana, Montemonaco e Montefortino, 16 m da Sarnano, 17 km da Amandola, 18 km da Norcia, Muccia e Montegallo, 20 km da Sellano, 37 km ad est di Foligno, 55 km a nord ovest di Teramo, 59 km a nord est di Terni, 65 km ad est di Perugia.