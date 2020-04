Terremoto oggi, lunedì 13 aprile 2020: le ultime scosse registrate in Italia | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, 13 aprile 2020: scossa M 2.3 in provincia di Catania

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 16.05 di oggi, lunedì 13 aprile 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Sicilia con epicentro localizzato a 2 km da Paternò, in provincia di Catania, ipocentro profondo 1 chilometro. Il sisma si è verificato a 16 km da Catania, 23 km da Acireale, 65 km da Siracusa, 73 km da Ragusa e 76 km da Caltanissetta. Tra i comuni più vicini all’epicentro figurano Belpasso (7 km da Paternò), Santa Maria di Licodia (7 km), Motta Sant’Anastasia (7 km), Camporotondo Etneo (8 km) e Ragalna (8 km). Il lieve sisma non è stato avvertito dalla popolazione locale.

Terremoto oggi, 13 aprile 2020: altre scosse in Sicilia

Alla stessa ora e sempre in Sicilia, inoltre, l’INGV ha rilevato un sisma di magnitudo 2.2 con epicentro a 3 km da Ragalna, in provincia di Catania, ipocentro a 1 chilometri di profondità. La scossa ha avuto luogo a 18 km da Catania, 21 km da Acireale, 68 km da Siracusa e 77 km da Ragusa e Caltanissetta. In mattinata invece, alle ore 5.36, scossa M 2.2 registrata dall’INGV al largo della costa ragusana (Ragusa) con ipocentro profondo 10 chilometri. L’evento sismico si è verificato in mare a 30 km da Vittoria, 39 km da Gela, 40 km da Modica, 41 km da Ragusa, 90 km da Caltanissetta, 92 km da Siracusa e 94 km da Agrigento.

Terremoto oggi 13 aprile 2020: sisma in Basilicata

Lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Basilicata a Muro Lucano, in provincia di Potenza. Ipocentro a 3 chilometri di profondità, in linea con le caratteristiche della faglia. La scossa è stata localizzata a 0 km da Muro Lucano, 4 km da Bella, 6 km da Casagrande, 9 km da San Fele e Ricigliano, 11 km da Rapone e Balvano, 12 km da Ruvo del Monte, Baragiano e Pescopagano, 13 km da San Gregorio Magno, 14 km da Sant’Andrea di Conza e Romagnano al Monte, 15 km da Santomenna, 16 km da Laviano, Castelnuovo di Conza e Ruoti, 17 km da Colliano, Buccino, Vietri di Potenza, Calitri e Conza della Campania, 30 chilometri ad ovest di Potenza.