Terremoto in Sicilia oggi, 13 maggio 2020, scossa M 2.4 alle isole Eolie – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia alle ore 5:32 di oggi, mercoledì 13 maggio 2020. Epicentro alle isole Eolie, ipocentro a 153 chilometri di profondità. Evento localizzato a 14 km da Lipari, in provincia di Messina, 47 chilometri a nord ovest di Messina, 59 km a nord ovest di Reggio Calabria, 91 km a nord di Acireale. Alle ore 2:07 registrata una scossa strumentale di magnitudo 1.5 a Fonte Nuova, in provincia di Roma, ipocentro a 10 km di profondità. Lunedì notte proprio a Fonte Nuova, alle porte di Roma si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 che ha svegliato la Capitale. Forte terremoto profondo M 5.0 al largo del Perù: zone colpite e dati ufficiali

Terremoto in Emilia Romagna 12 maggio 2020, scossa M 2.0 in provincia di Reggio Emilia

Alle ore 23:04 di ieri sera l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Emilia Romagna. Epicentro a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. Ipocentro a 7 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Bagnolo in Piano, 7 km da Correggio, 8 km da Cadelbosco di Sopra, San Martino in Rio e Reggio Emilia, 10 km da Novellara e Rio Saliceto, 11 km da Campagnola Emilia, 12 km da Castelnovo di Sotto, 13 km da Campegine, 14 km da Rubiera e Campogalliano, 15 km da Poviglio e Cavriago, 16 km ad ovest di Carpi, 23 km a nord ovest di Modena, 29 km ad est di Parma, 59 km ad ovest di Bologna.

Terremoto in Sicilia 12 maggio 2020, scossa M 2.4 in provincia di Siracusa

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia alle ore 10:43 di ieri. Epicentro in mare, nel distretto costa siracusana, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Siracusa, 13 km da Priolo Gargallo, 15 km da Floridia, 16 km da Augusta, 18 km da Solarino, 19 km da Melilli, 48 km a sud est di Catania, 56 km ad est di Ragusa, 57 km a nord est di Modica, 57 km a sud di Acireale, 72 km ad est di Vittoria, 95 chilometri ad est di Gela. Non sono state segnalate repliche dopo questa scossa avvenuta stamane. Forte terremoto M 5.0 in Nepal: sisma nettamente avvertito dalla popolazione