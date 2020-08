Terremoto in Sicilia oggi, 14 agosto 2020, scossa M 2.1 in provincia di Catania – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Bronte alle ore 9:34 di oggi, venerdì 14 agosto 2020. Epicentro a Bronte, in provincia di Catania. Ipocentro a 24 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 11 km da Bronte e Maletto, 14 km da Ragalna, Randazzo e Biancavilla, 15 km da Adrano, Milo e Zafferana Etnea, 16 km da Santa Maria di Licodia, 17 km da Nicolosi e Sant’Alfio, 25 km a nord ovest di Acireale, 30 km a nord ovest di Catania, 72 km a sud ovest di Messina, 73 km a sud ovest di Reggio Calabria, 83 km a nord ovest di Siracusa. Scossa di terremoto molto intensa fa tremare oltre 7 milioni di persone in Colombia

Terremoto in Abruzzo 13 agosto 2020, scossa 2.0

Alle ore 22:21 di ieri sera l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Abruzzo con epicentro in provincia dell’Aquila, a Balsorano. Ipocentro a 17 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Balsorano e Villavallelonga, 8 km da Collelongo, Pescosolido e San Vincenzo Valle Roveto, 10 km da Campoli Appennino, 11 km da Sora, 13 km da Broccostella, 62 km a sud ovest di L’Aquila, 70 km ad est di Tivoli, 71 km a nord est di Latina. Forte terremoto di magnitudo 4.8 nettamente avvertito dalla popolazione in Tagikistan.

Terremoto in Sicilia 13 agosto 2020, scossa M 2.2 costa siciliana nord orientale

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia alle ore 9:54 di ieri. Epicentro in mare, nel distretto sismico costa siciliana nord orientale, ipocentro a 117 km di profondità. Evento localizzato a 14 km da Villafranca Tirrena, 17 km da Spadafora e Venetico, 18 km da Saponara, 20 km da Valdina e Messina, 32 km a nord ovest di Reggio Calabria, 87 km a nord di Acireale, 100 km a nord est di Catania. Nessun sisma registrato in tarda mattinata e nel pomeriggio; in serata, alle 22:21, scossa di magnitudo 2.0 a Balsorano, in provincia dell’Aquila, con ipocentro a 17 km di profondità. Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 in zona sismica in Alaska.