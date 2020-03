Terremoto in Sicilia oggi, 14 marzo 2020, scossa M 2.5 in provincia di Catania – Dati Ingv

L’Ingv alle ore 1:25 di oggi ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 a Reggio Calabria. Ipocentro a 10 km di profondità. Il sisma si è verificato a 5 km da Reggio Calabria, 7 km da Cardeto, 10 km da Motta San Giovanni, 11 km da Laganadi, Calanna e Sant’Alessio in Aspromonte, 17 km a sud est di Messina, 70 km a nord est di Acireale, 84 km a nord est di Catania.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Sicilia alle ore 00:03 di oggi, sabato 14 marzo 2020. Epicentro a Milo, in provincia di Catania, ipocentro a 14 chilometri di profondità.

L’Ingv alle ore 15:56 di ieri ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Sicilia, con epicentro a Nicolosi, in provincia di Catania. Ipocentro a 7 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Nicolosi, 3 km da Pedara, 5 km da Trecastagni, 6 km da Viagrande, 7 km da Belpasso, San Pietro Clarenza, Mascalucia, Tremestieri Etneo e Camporotondo Etneo, 8 km da Aci Bonaccorsi, Ragalna, San Giovanni la Punta e Gravina di Catania, 12 km ad ovest di Acireale, 15 km a nord ovest di Catania.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto all’estero nella giornata di oggi, sabato 14 marzo 2020, finora. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.