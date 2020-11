Terremoto in Sicilia oggi, 14 novembre 2020, scossa M 2.2 alle isole Eolie – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia alle ore 10:58 di oggi, sabato 14 novembre 2020. Epicentro alle isole Eolie, ipocentro a 22 chilometri di profondità. Evento localizzato 93 chilometri ad ovest di Messina. Non sono state registrate altre scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nel corso della notte e della mattinata odierna. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Intenso terremoto M 5.5 colpisce una zona altamente sismica: scossa avvertita in Pakistan. Dati ufficiali EMSC del sisma

Terremoto 13 novembre, ieri scossa M 2.0 in Toscana

Alle ore 19:18 di ieri sera l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana, cone epicentro a Casola in Lunigiana, in provincia di Massa. Ipocentro a 60 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Casola in Lunigiana, 6 km da Minucciano, 7 km da Sillano Giuncugnano e Fivizzano, 8 km da Piazza al Serchio, 10 km da Comano, 12 km da Camporgiano e San Romano in Garfagnana, 21 km a nord est di Carrara. Leggi anche: SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA AL CENTRO ITALIA, ZONE COLPITE

Terremoto 13 novembre, ieri scossa M 2.8 in mare

Alle 13:08 di ieri sisma l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nel Tirreno meridionale, ipocentro a 271 km. Evento localizzato al largo, davanti alle coste calabresi, 84 km ad ovest di Cosenza, 89 km ad ovest di Lamezia Terme. Leggi anche: SCOSSA DI TERREMOTO NEL MEDITERRANEO ORIENTALE

