Terremoto in Sicilia oggi, lunedì 15 giugno 2020, scossa M 2.4 in provincia Messina | Dati Ingv

Terremoto in Sicilia oggi, 15 giugno 2020: scossa M 2.4 in provincia di Messina L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia alle ore 4:23 di oggi, lunedì 15 giugno 2020. Epicentro nel distretto costa siciliana nord orientale, in mare, a 6 km da Barcellona Pozzo di Gotto, Merì e Milazzo, 7 km da Terme Vigliatore, 8 km da San Filippo del Mela, 9 km da Rodì Milici, 10 km da Santa Lucia del Mela, 11 km da Castroreale, Pace del Mela e Furnari, 12 km da Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant’Andrea e Falcone, 13 km da Condrò e Oliveri, 15 km da Torregrotta e San Pier Niceto, 16 km da Venetico e Valdina, 17 km da Roccavaldina e Spadafora, 32 km ad ovest di Messina, 41 km ad ovest di Reggio Calabria, 65 km a nord di Acireale. Replica M 2.1 alle 7:42, con ipocentro ad 8 km di profondità. Più tardi, alle ore 14.10, nuova scossa di magnitudo 2.1 sempre sulla costa siciliana nord orientale. In serata, alle ore 22:05 scossa M. 2.2 a Monte Cavallo (MC), ipocentro a 71 km. Terremoto oggi, 15 giugno 2020: scossa M 2.1 in provincia di Reggio Calabria Alle ore 6:38 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 a Bova, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro ad 11 km. Evento localizzato a 3 km da Bova, 5 km da Condofuri, 6 km da Bova Marina, 7 km da Roccaforte del Greco e San Lorenzo, 9 km da Bagaladi, 10 km da Palizzi, 11 km da Staiti, 13 km da Melito di Porto Salvo e Montebello Ionico, 14 km da Roghudi, 16 km da Bruzzano Zeffirio, 17 km da Samo, Cardeto, Ferruzzano e Brancaleone, 19 km da Motta San Giovanni, 20 km da Sant’Agata del Bianco e Caraffa del Bianco, 27 km a sud est di Reggio Calabria, 39 km a sud est di Messina, 77 km a nord est di Acireale. Terremoto 14 giugno 2020: serie di scosse in mare Alle ore 21:39 di ieri sera l’Ingv ha registrato una scossa M 3.0 a Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento, ipocentro a 37 chilometri di profondità. Pochi minuti prima, alle ore 21:36 scossa di magnitudo 2.4 registrata sempre in mare, nell’Adriatico settentrionale. Epicentro al largo, 57 chilometri a sud est della città di Venezia, 80 chilometri a sud est di Treviso, 86 km ad est di Padova, 87 km ad est di Rovigo, 90 chilometri a sud ovest d Trieste, 95 chilometri a nord est di Ravenna, 95 km a sud di Pordenone. Alle 21:33 sisma M 2.4 nel Tirreno meridionale, con ipocentro a 6 km di profondità. Violento terremoto profondo M 6.0 al largo delle Isole Marianne: i dati ufficiali EMSC

Terremoto 14 giugno 2020: scossa M 2.1 in Calabria Alle ore 18:43 di ieri l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Calabria, con epicentro a Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro a 12 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Santo Stefano in Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, 19 km ad est di Reggio Calabria.