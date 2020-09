Terremoto in Sicilia oggi, 17 settembre 2020, scossa M 2.2 in provincia di Catania – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia alle ore 6:45 di oggi, giovedì 17 settembre 2020. Epicentro a Sant’Alfio, in provincia di Catania, ipocentro a 6 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Sant’Alfio, 4 km da Milo, 6 km da Giarre e Mascali, 7 km da Zafferana Etnea, 8 km da Riposto, Santa Venerina e Piedimonte Etneo, 9 km da Fiumefreddo di Sicilia, 10 km da Linguaglossa, 12 km da Calatabiano, 14 km da Castiglione di Sicilia, 16 km da nord di Acireale, 28 km a nord di Catania. Al momento non ci sono altri eventi sismici da segnalare, seguiranno aggiornamenti.

Terremoto in Umbria mercoledì 16 settembre 2020: scossa M 2.4 in provincia di Perugia

Alle ore 21.03 di ieri sera, mercoledì 16 settembre 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a Pietralunga, in provincia di Perugia, ipocentro a 65 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 43 km da Perugia, 45 km da Arezzo, 61 km da Pesaro e Fano, 63 km da Foligno e 65 km da Rimini. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Apecchio (8 km da Pietralunga), Piobbico (13 km), Cantiano (15 km), Montone (16 km), Città di Castello (16 km) e Cagli (18 km)

Terremoto 16 settembre 2020: scossa M 2.3 in Sicilia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Sicilia alle ore 2:19 della notte di mercoledì 16 settembre 2020. Epicentro in mare, a 19 km da San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, nel distretto costa siciliana nord occidentale. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato 45 km a nord est di Trapani, 46 km ad ovest di Palermo, 59 km ad ovest di Bagheria, 68 km a nord est di Marsala, 76 km a nord est di Mazara del Vallo.