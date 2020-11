Terremoto in Sicilia oggi, 18 novembre 2020, scossa M 3.4 in provincia di Messina – Dati Ingv

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una serie di scosse di terremoto in Sicilia tra le 2:58 e 3:29 di oggi, mercoledì 18 novembre 2020. Epicentro a Troina, in provincia di Messina. Ipocentro tra 32 e 38 chilometri di profondità. Si tratta di tre scosse, la più elevata di magnitudo 3.4 della scala Richter di rilevazione sismica, le altre due di magnitudo 2.2. Vediamo di seguito i comuni interessati.

I comuni interessati

Il sisma di magnitudo 3.4 si è verificato alle ore 3:06 di oggi. La scossa è stata avvertita dalla popolazione locale. Evento localizzato a 9 km da Troina e Cerami, 10 km da Capizzi e San Teodoro, 11 km da Cesarò, 17 km da San Fratello, 18 km da Gagliano Castelferrato, 19 km da Maniace, 58 km a nord ovest di Acireale, 60 km a nord ovest di Catania, 62 km a nord est di Caltanissetta, 92 km ad ovest di Messina, 94 km a nord est di Gela.

Terremoto in Toscana oggi, scossa M 2.0 in provincia di Pistoia

Alle ore 4:52 di oggi, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana, con epicentro a Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Sambuca Pistoiese, 7 km da Cantagallo, 9 km da Vernio, 10 km da Castel di Casio, 11 km da Alto Reno Terme, Camugnano e Castiglione dei Pepoli, 19 km a nord est di Pistoia, 22 km a nord di Prato.

