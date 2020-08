Terremoto in Sicilia oggi, 21 agosto 2020, scossa M 2.4 sul Mare Ionio Meridionale – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.4 alle ore 06:35 di oggi, venerdì 21 agosto 2020, con epicentro localizzato sul Mare Ionio Meridionale. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 23 chilometri di profondità. L’evento è stato localizzato a 92 km a est della città di Siracusa. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno a cose o persone. Non sono state registrate altre scosse nella giornata di oggi, 21 agosto 2020. Seguiranno nuovi aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia.

I terremoti di ieri, giovedì 20 agosto 2020

L’Ingv ha registrato tre scosse di terremoto nella giornata di ieri, gioved’ 20 agosto 2020, di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata alle ore 5:50 con epicentro in mare, nel distretto sismico costa calabra nord occidentale, ipocentro ad 85 km di profondità. La seconda scossa è stata registrata nella città di Neviano degli Arduini in provincia di Parma. L’evento sismico è stato avvertito da una parte della popolazione ma non ha causato danni a cose o persone. L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 38 km di profondità. Il terzo evento sismico è stato registrato alle ore 21:47 con epicentro sulla Costa Siciliana Nord Occidentale, di magnitudo 2.2 e ipocentro localizzato a 8 km di profondità.

Forte scossa in Indonesia nella mattinata di oggi

L’Ingv ha registrato, nella mattinata di oggi 21 agosto 2020, una forte scossa di terremoto in Indonesia alle ore 06:09. L’evento sismico di magnitudo 6.5 ha avuto un ipocentro localizzato a 640 km di profondità. Secondo i dati dell’agenzia di monitoraggio statunitense, la scossa è stata localizzata a 220 km a sud-est di Katabu. Al momento però non si hanno alcune notizia su possibili danni a persone o cose e non è stata data alcuna allerta tsunami. L’epicentro della scossa è stato localizzato nei pressi di Pasar Wajo. Un’area spesso colpita da fortissimi terremoti, anche recenti.