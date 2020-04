Terremoto oggi, 26 aprile 2020: le ultime scosse registrate in Italia | Dati ufficiali INGV

Terremoto in Campania oggi, 26 aprile 2020, scossa M 3.1 avvertita a Pozzuoli provincia di Napoli – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una sequenza sismica in atto in Campania con epicentro nella città di Pozzuoli in provincia di Napoli. Il primo evento sismico è stato registrato alle ore 4:16 di M. 2.0 e ipocentro localizzato a 2 km di profondità. La sequenza è proseguita con una scossa di M. 2.5 alle ore 4:41 e ipocentro a 2 km. La scossa di maggiore intensità della sequenza sismica è stata registrata alle ore 4:59 di M. 3.1 e ipocentro a 3 km di profondità. Sono state registrate anche frequenti scosse di natura strumentale a Pozzuoli di magnitudo inferiore a 2.0 comprese fra M 1.3 e 1.7. L’evento sismico principale di M. 3.1 è stato distintamente avvertito dalla popolazione ma non ha causato danni a persone o cose.

Le altre scosse di terremoto di oggi, 26 aprile 2020

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato diverse scosse nella nottata di oggi, domenica 26 aprile 2020. Alle ore 4:05 registrata una scossa di M. 2.6 con epicentro localizzato a Cagnano Amiterno in provincia dell’Aquila e ipocentro a 14 km. La scossa è stata localizzata a 16 km a nord-ovest dell’Aquila, a 44 km a sud-ovest di Teramo e a 51 km a est di Terni. Registrata anche una scossa di M. 2.6 sul Mar Ionio Settentrionale alle ore 4:33 con ipocentro localizzato a 32 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 70 km a sud-ovest di Taranto e a 87 km a nord-est di Cosenza. Sono state registrate nella notte anche diverse scosse strumentali sullo stretto di Messina di magnitudo compresa tra 1.1 e 1.7.

Le scosse di terremoto di ieri, sabato 25 aprile 2020

Vediamo insieme il riepilogo delle scosse di terremoto registrate dall’Ingv nella giornata di ieri. In mattinata scossa di terremoto di magnitudo 3.5 in Sicilia alle ore 9:21 con epicentro a Troina, in provincia di Enna. Ipocentro a 29 chilometri di profondità. In questa zona è in atto una sequenza sismica dal 23 aprile. In precedenza alle ore 8:08 registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel distretto sismico mar Ionio meridionale. Ipocentro a 9 chilometri di profondità. Registrata anche una scossa di M. 2.4 alle ore 15:57 con epicentro localizzato nella città di Accumoli in provincia di Rieti. L’evento sismico ha avuto ipocentro localizzato a 11 km di profondità. L’evento sismico non è stato avvertito dalla popolazione.