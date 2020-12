Terremoto in Sicilia oggi, sabato 26 dicembre 2020, scossa M 2.6 provincia di Catania – Dati Ingv

Terremoto in Sicilia oggi, 26 dicembre 2020, scossa M 2.6 in provincia di Catania – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Sicilia, con epicentro a Ragalna, in provincia di Catania, alle ore 2:00 della notte di oggi, sabato 26 dicembre 2020. Ipocentro a 2 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in prossimità dell’epicentro, ma non ha causato danni a persone o cose, si è trattato di un evento sismico non intenso. Vediamo di seguito quali sono i comuni più vicini all’epicentro. Più tardi, alle 8:37, scossa M 2.2 alle isole Eolie, ipocentro a 14 km. Evento localizzato a 18 km da Leni e 20 km da Malfa, in provincia di Messina. Alle 9:59 sisma M 2.1 a Bronte (CT), con ipocentro a 22 km di profondità. Leggi anche: Profonda e intensa scossa di terremoto M 5.5 scuote zona altamente sismica: trema per chilometri la terra nelle Filippine. Dati EMSC del sisma

I comuni interessati

Il sisma si è verificato a 2 km da Ragalna, 6 km da Belpasso e Santa Maria di Licodia, 7 km da Nicolosi e Biancavilla, 8 km da Paternò, 9 km da Camporotondo Etneo, 10 km da Pedara e San Pietro Clarenza, 11 km da Adrano e Trecastagni, 12 km da Mascalucia, 13 km da Tremestieri Etneo, Gravina di Catania e Viagrande, 14 km da Misterbianco, San Giovanni la Punta, Motta Sant’Anastasia e Sant’Agata li Battiati, 19 km ad ovest di Acireale, 19 km a nord ovest di Catania. Leggi anche: VIOLENTO TERREMOTO M 6.3 NELLE FILIPPINE, DATI EMSC

Scossa M 2.3 nelle Marche

Alle ore 7:01 di oggi, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nelle Marche, con epicentro ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Arquata del Tronto, 8 km da Accumoli, 11 km da Norcia, 12 km da Montegallo, 15 km da Acquasanta Terme e Castelsantangelo sul Nera, 41 km ad ovest di Teramo, 48 km ad est di Foligno, 48 km a nord di L’Aquila. Leggi anche: FORTE TERREMOTO NEL RAGUSANO, DATI INGV

CONTINUA A LEGGERE