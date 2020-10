Terremoto in Sicilia oggi, 26 ottobre 2020, scossa M 2.4 in provincia di Catania – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia alle ore 1:57 di oggi, lunedì 26 ottobre 2020. Epicentro a Milo, in provincia di Catania. Ipocentro a 4 chilometri di profondità. Evento localizzato a 8 km da Milo, 9 km da Zafferana Etnea, 10 km da Sant’Alfio, 12 km da Santa Venerina, 14 km da Giarre, Pedara e Nicolosi, 19 km a nord ovest di Acireale, 27 km a nord di Catania, 68 km a sud ovest di Reggio Calabria, 68 km a sud ovest di Messina. Leggi anche: Violento terremoto di magnitudo 6.0 in zona altamente sismica: scossa registrata dall’INGV al largo di Tonga

Scossa M 2.4 in Calabria

Alle ore 00:22 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Calabria, con epicentro a Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Santo Stefano in Aspromonte, 8 km da Sant’Eufemia d’Aspromonte, Delianuova e Sinopoli, 9 km da Sant’Alessio in Aspromonte e Scido, 10 km da Laganadi, 21 km ad est di Reggio Calabria, 26 km ad est di Messina, 88 km a nord est di Acireale, 96 km a sud ovest di Lamezia Terme. FORTE TERREMOTO AVVERTITO IN IRAN: I DATI UFFICIALI EMSC

Scossa 3.6 in mare

Alle ore 4:52 di oggi scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in mare, nel distretto Tirreno meridionale, con ipocentro a 33 chilometri di profondità. Evento localizzato 82 km a nord est di Bagheria, 85 chilometri a nord est di Palermo. Nella pagina successiva trovate le scosse registrate ieri. Scossa di terremoto nettamente avvertita in provincia di Macerata. I dati ufficiali