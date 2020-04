Terremoto in Sicilia oggi, 29 aprile 2020, scossa M 2.3 in provincia di Messina – Dati Ingv

Terremoto in Sicilia oggi, 29 aprile 2020, scossa M 2.0 in provincia di Catania – Dati Ingv

Alle ore 7:43 di stamattina scossa di terremoto di magnitudo 2.3 registrata in provincia di Messina. Epicentro in mare, nel distretto costa siciliana nord orientale. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato 86 km ad ovest di Messina. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Sicilia alle ore 00:31 di oggi, mercoledì 29 aprile 2020. Ipocentro a 30 km di profondità. Epicentro a Troina, in provincia di Enna. Evento localizzato a 6 km da Troina, 8 km da Gagliano Castelferrato, 10 km da Regalbuto, 12 km da Agira, 13 km da Cerami, 14 km da San Teodoro, 15 km da Cesarò, 17 km da Nissoria, Centuripe e Capizzi, 19 km da Nicosia, 20 km da Catenanuova, 49 km a nord ovest di Catania, 51 km ad ovest di Acireale, 56 km a nord est di Caltanissetta, 81 km a nord est di Gela. Scossa di terremoto p M 3.0 in Francia: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto oggi 29 aprile 2020, scossa M 2.2 Tirreno meridionale

Alle ore 00:03 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel distretto sismico Tirreno meridionale. Epicentro in mare aperto, 84 km a nord ovest di Cosenza, ipocentro a 7 km di profondità. Alle ore 6:45 di stamattina registrata un’altra scossa sempre nello stesso distretto sismico, nel Tirreno meridionale. Evento localizzato in mare aperto, 47 chilometri a nord di Bagheria, 48 km a nord est di Palermo. Ipocentro a 27 chilometri di profondità. Alle ore 2:27 sisma strumentale di magnitudo 1.5 a Resiutta, in provincia di Udine, con ipocentro a 13 km. Scossa di terremoto al largo della costa tirrenica calabrese: sisma nettamente avvertito dalla popolazione

Terremoto in Calabria 28 aprile 2020, scossa M 2.9 avvertita in provincia di Cosenza

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Calabria alle ore 22:02 di ieri sera. Sisma avvertito dalla popolazione locale, ma senza conseguenze o danni a persone o cose. Epicentro in mare, nel distretto sismico costa calabra sud occidentale. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 16 km da Amantea, 17 km da Serra d’Aiello, 18 km da Belmonte Calabro, 19 km da San Pietro in Amantea e Nocera Terinese, 33 km ad ovest di Lamezia Terme, 39 chilometri a sud ovest di Cosenza, 58 km ad ovest di Catanzaro, 100 km a nord est di Messina.