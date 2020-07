Terremoto in Sicilia oggi, 6 luglio 2020, scossa M 2.2 in provincia di Messina – Dati Ingv

Alle ore 5:07 di oggi l’Ingv ha registrato un’altra scossa di terremoto in Sicilia, di magnitudo 2.0 Richter. Epicentro in mare, nel distretto costa siciliana nord orientale, ipocentro a 46 km di profondità. Evento localizzato a 7 km da Milazzo, 10 km da Venetico, 11 km da Spadafora e Pace del Mela, 12 km da Torregrotta, San Filippo del Mela e Condrò, 13 km da Merì, Valdina e Gualtieri Sicaminò, 14 km da Roccavaldina, 26 km ad ovest di Messina, 37 km a nord ovest di Reggio Calabria, 75 km a nord di Acireale, 88 km a nord di Catania.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Sicilia alle ore 6:24 di oggi, lunedì 6 luglio 2020. Epicentro a San Fratello, in provincia di Messina, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 9 km da San Fratello, 11 km da San Teodoro, 12 km da Alcara li Fusi e Cesarò, 13 km da Militello Rosmarino, 14 km da Acquedolci, 15 km da Longi e Sant’Agata di Militello, 16 km da Capizzi, 59 km a nord ovest di Acireale, 63 km a nord ovest di Catania, 70 km a nord est di Caltanissetta.

Le ultime forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda le scosse di terremoto all’estero, non si registrano eventi di magnitudo superiore a 6.0 nella giornata di oggi, lunedì 6 luglio 2020. Su Centrometeoitaliano.it trovate aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.