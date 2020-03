Terremoto in Sicilia oggi, domenica 1 marzo 2020: scossa M 2.7 sulle Isole Eolie | Dati ufficiali INGV

Terremoto in Sicilia oggi, domenica 1 marzo 2020: scossa M 2.7 sulle Isole Eolie

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 8:07 di oggi, 1 marzo 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 sulle Isole Eolie (Messina). L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 19 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 95 km a ovest della città di Messina. Non sono state registrate scosse nella nottata di oggi.

I terremoti di ieri, sabato 29 febbraio 2020: altre scosse sulle Isole Eolie

Nella giornata di ieri, sabato 29 febbraio 2020, alle ore 10.18, registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Sicilia con epicentro nelle Isole Eolie (Messina), ipocentro profondo 15 km. In precedenza, alle ore 9.30, sempre sulla stessa zona, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.8 con ipocentro a 15 chilometri di profondità. Le scosse, seppur avvertite distintamente dalla popolazione residente, non hanno causato danni a persone o cose.

Terremoto oggi 29 febbraio 2020, scossa M 2.1 in Abruzzo

Nella mattinata di ieri, sabato 29 febbraio 2020, l’Ingv ha registrato una scossa alle ore 8:17 di M 2.1 in Abruzzo con epicentro a 3 km da Pratola Peligna, in provincia de L’Aquila. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 24 km di profondità. Le scosse sono state localizzate a 3 km da Pratola Peligna, 4 km da Prezza, 5 km da Sulmona, 39 km a sud ovest di Chieti e 50 km a sud est di L’Aquila.