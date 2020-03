Terremoto in Sicilia oggi, domenica 15 marzo 2020: scossa M 2.1 vicino Acireale | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, domenica 15 marzo 2020: scossa M 2.1 vicino Acireale

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 4.36 di oggi, domenica 15 marzo 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 al largo della Costa Catanese (Catania) con ipocentro a 32 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 29 km da Acireale, 40 km da Catania e 50 km da Reggio Calabria.

Terremoto oggi, 15 marzo 2020: altra scossa in Sicilia

Poco dopo, alle ore 5.33, l‘INGV ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.0 sulla Costa Siciliana Nord Orientale (Messina), ipocentro a 5 chilometri di profondità. L’evento sismico si è verificato a 86 km da Messina e 96 km da Reggio Calabria e non è stato avvertito né in Sicilia né in Calabria.

Terremoto oggi, 15 marzo 2020: le scosse strumentali più forti della notte

Nella notte l’INGV ha rilevato anche alcune scosse strumentali (magnitudo inferiore a 2.0), ecco le più importanti. Alle ore 8.25 sisma di magnitudo 1.6 in Umbria con epicentro a 2 km da Preci, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 10 km, evento sismico avvenuto a 27 km da Foligno, 46 km da Terni e 57 km da Perugia. Alle ore 00.49 altra scossa in Umbria: magnitudo 1.5 a 2 km da Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro 10 km, evento sismico verificatosi a 37 km da Foligno, 46 km da Terni e 51 km da Teramo.