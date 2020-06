Terremoto in Sicilia oggi, domenica 21 giugno 2020: scossa M 2.8 in provincia di Catania | Dati INGV

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 20.07 di oggi , domenica 21 giugno 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a 6 km da Bronte, in provincia di Catania, ipocentro profondo 24 chilometri. Il sisma, avvertito dalle popolazioni locali ma senza gravi conseguenze sul territorio, si è verificato a 35 km da Acireale, 36 km da Catania, 71 km da Caltanissetta, 84 km da Messina e 85 km da Reggio Calabria. Ecco alcuni comuni del catanese situati nei pressi dell’epicentro: Adrano (9 km da Bronte), Maletto (12 km), Biancavilla (12 km), Maniace (14 km), Santa Maria di Licodia (15 km), Ragalna (17 km) e Paternò (20 km).

Le ultime forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda l’estero, non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nella giornata di oggi, domenica 21 giugno 2020. Su Centrometeoitaliano.it trovate aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.