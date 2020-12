Terremoto in Sicilia oggi, martedì 1 dicembre 2020: scossa M 2.5 provincia di Catania | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, martedì 1 dicembre 2020: scossa M 2.5 in provincia di Catania

Trema la terra in Sicilia! L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.06 di oggi, martedì 1 dicembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 a Ragalna, in provincia di Catania, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, avvertito dalla popolazione locale ma che non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 18 km da Catania, 20 km da Acireale e 69 km da Siracusa. Ecco i comuni del catanese situati nei pressi dell'epicentro: Belpasso (4 km da Ragalna), Santa Maria di Licodia (5 km), Paternò (5 km), Camporotondo Etneo (7 km), Nicolosi (7 km) e Biancavilla (7 km). Più tardi, alle ore 8.59, sisma di magnitudo 2.1 ad Apricena, in provincia di Foggia, ipocentro profondo 16 chilometri e sisma avvenuto a 13 km da San Severo e 38 km da Foggia. Tra le 10.34 e le 11:56, scosse di terremoto di magnitudo tra 2.2 2.6 a Comano, in provincia di Massa-Carrara, ipocentro a 9 e 10 chilometri di profondità. Nessuna altra scossa da segnalare nel pomeriggio.

Terremoto in Italia, 1 dicembre 2020: le scosse strumentali

L'INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi, 1-12-2020, una serie di scosse strumentali. Vediamo le più importanti. Alle ore 00:04 sisma di magnitudo 1.8 sempre a Ragalna, in provincia di Catania, ipocentro profondo 8 km, sisma avvenuto a 19 km da Catania, 20 km da Acireale, 71 km da Siracusa e 79 km da Caltanissetta. Alle ore 3.32 scossa di magnitudo 1.3 a Francica, in provincia di Vibo Valentia, ipocentro profondo 17 km, sisma avvenuto a 43 km da Lamezia Terme e 51 km da Catanzaro.

Terremoto in Emilia Romagna domenica 29 novembre 2020: scossa M. 2.2 in provincia di Forlì-Cesena

Alle ore 02:02 di ieri l'Ingv ga registrato una lieve scossa di terremoto in provincia di Forli-Cesena. Il sisma di magnitudo 2.2, ha avuto come epicentro la città di Forlimpopoli con ipocentro localizzato a 25 km di profondità. L'evento non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni a persone o cose. Scossa localizzata 7 km a nord-ovest di Cesena, 13 km a est di Forlì, 25 km a sud di Ravenna e 27 km a est di Faenza.

Le scosse di terremoto all’estero

Per quanto riguarda la situazione sismica all’estero l’INGV ha rilevato nella tarda serata di ieri, lunedì 30-11-2020, una forte scossa di terremoto M 6.2 in Argentina e una M 6.2 in mare in Russia. Su CentroMeteoItaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.