Terremoto in Sicilia oggi, martedì 29 settembre 2020: scossa M 3.1 in provincia di Catania | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, martedì 29 settembre 2020: scossa M 3.1 in provincia di Catania

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 7.30 di oggi, martedì 29 settembre 2020, una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.1 a Bronte, in provincia di Catania, con ipocentro profondo 27 chilometri. Il sisma, avvertito distintamente dalla popolazione locale ma che non ha causato vittime, veriti o danni a strutture e cose (accertamenti ancora in corso), si è verificato a 38 km da Acireale, 41 km da Catania, 71 km da Caltanissetta e 82 km da Messina. Alle ore 00.00, invece, leggera scossa di magnitudo 2.0 a Campotosto, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 8 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 22 km da L’Aquila, 32 km da Teramo e 58 km da Terni.

Terremoto oggi, 29 settembre 2020: le scosse strumentali della notte

Nel corso della notte di oggi l’INGV ha anche rilevato una serie di scosse strumentali lungo il territorio italiano. Vediamo le più importanti. Alle ore 6.29 sisma di magnitudo 1.8 a Rodì Millici, in provincia di Messina, ipocentro profondo 10 chilometri, scossa avvenuta a 35 km da Messina e 42 km da Reggio Calabria. Alle ore 1.36 sisma di magnitudo 1.7 ad Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro a 11 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 37 km da Teramo e 41 km da l’Aquila. Alle ore 6.00 terremoto di magnitudo 1.6 a Panettieri, in provincia di Cosenza, ipocentro profondo 8 chilometri e sisma avvenuto a 14 km da Lamezia Terme, 22 km da Catanzaro, 30 km da Cosenza e 59 km da Crotone.

Terremoto 28 settembre 2020: scossa M 2.7 vicino Pistoia

Nella giornata di ieri, lunedì 28 settembre 2020, l‘INGV ha rilevato una scossa di magnitudo 2.7 (alle ore 12.05) a Piteglio, in provincia di Pistoia, con ipocentro profondo 50 chilometri. Il sisma, che non ha causato alcun danno nel territorio toscano, si è verificato a 14 km da Pistoia, 28 km da Lucca, 30 km da Prato, 44 km da Pisa e Viareggio, 47 km da Firenze e 62 km da Livorno. Poco prima, alle ore 11.10, sisma di magnitudo 2.1 a Linguaglossa, in provincia di Catania, con ipocentro a 1 chilometro di profondità, sisma avvenuto a 23 km da Acireale, 34 km da Catania e 60 km da Messina e Reggio Calabria. Alle ore 5.14, infine, lieve terremoto di magnitudo 2.0 a Buonvicino, in provincia di Cosenza, ipocentro profondo 28 chilometri ed evento sismico avvenuto a 55 km da Cosenza e 87 km da Lamezia Terme.