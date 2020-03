Terremoto in Sicilia oggi, sabato 14 marzo 2020: scossa M 2.5 in provincia di Catania | Dati INGV

Due scosse in mare rilevate oggi dall’INGV. Alle ore 13.59 sisma di magnitudo 2.6 al largo del Mar Ionio Settentrionale , ipocentro a 18 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 86 km da Crotone; poco più tardi, alle ore 16.07, scossa di magnitudo 2.2 al largo della Costa Siciliana Nord Orientale (Messina) , ipocentro profondo 158 chilometri, evento sismico avvenuto a 68 km da Messina e 78 km da Reggi Calabria.

Alle ore 15.47 di oggi, inoltre, l’INGV ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.1 a 3 km da Norcia , in provincia di Perugia, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 39 km da Foligno, 47 km da Terni e 50 km da Teramo. Alle ore 13:31, poi, l’INGV ha rilevato una scossa di magnitudo 2.3 a 2 km da Sigillo , in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Costacciaro, 6 km da Fossato di Vico, 10 km da Scheggia e Pascelupo, 40 km a nord est di Perugia, 43 km a nord di Foligno.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Sicilia alle ore 00:03 di oggi, sabato 14 marzo 2020. Epicentro a Milo , in provincia di Catania, ipocentro a 14 chilometri di profondità.

L’INGV alle ore 1:25 di oggi, sabato 14 marzo 2020, ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 a 5 km da Reggio Calabria . Ipocentro a 10 km di profondità. Il sisma si è verificato a 7 km da Cardeto, 10 km da Motta San Giovanni, 11 km da Laganadi, Calanna e Sant’Alessio in Aspromonte, 17 km a sud est di Messina, 70 km a nord est di Acireale, 84 km a nord est di Catania.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Nella giornata di oggi, sabato 14 marzo 2020, è stata registrata una forte scossa di terremoto M 6.6 in Nuova Zelanda, alle ore 11:01. Ipocentro localizzato a 20 km di profondità. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.