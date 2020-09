Terremoto in Sicilia oggi, sabato 19 settembre 2020: scossa M 2.6 nelle Isole Eolie | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, sabato 19 settembre 2020: scossa M 2.6 nelle Isole Eolie

Trema la terra nelle acque sicule! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 18.40 di oggi, sabato 19 settembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 al largo delle Isole Eolie, ipocentro a 208 chilometri di profondità. Il sisma, non avvertito sulla terraferma, si è verificato a 57 km da Messina, 69 km da Reggio Calabria e 88 km da Lamezia Terme.

Terremoto oggi, 19 settembre 2020: le scosse strumentali in Italia

L’INGV ha registrato oggi, 19-10-2020, anche diverse scosse strumentali in Italia, vediamo le più importanti. Alle ore 7.24 sisma di magnitudo 1.9 a San Pietro Avellana, in provincia di Isernia, ipocentro a 9 chilometri di profonditò, scossa verificatasi a 60 km da Chieti e 72 km da Pescara. Alle ore 4.54 sisma di magnitudo 1.9 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 12 chilometri di profondità, scossa verificatasi a 26 km da Foligno e 55 km da Perugia. Alle ore 3.54 sisma di magnitudo 1.7 con epicentro a Ragalna, in provincia di Catania, ipocentro profondo 6 chilometri, scossa verificata a 22 km da Acireale e 27 km da Catania. Alle ore

Terremoto 18 settembre 2020 in Italia: scossa M 3.4 costa calabra sud orientale

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Calabria alle ore 3:16 di ieri, venerdì 18 settembre 2020. Epicentro in mare, nel distretto sismico costa calabra sud orientale. Ipocentro a 36 km di profondità. Evento localizzato 72 km ad est di Reggio Calabria, 82 km ad est di Messina.