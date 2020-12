Terremoto in Sicilia oggi, sabato 26 dicembre 2020: scossa M 2.6 in provincia di Catania | Dati INGV

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 2.00 di oggi, sabato 26 dicembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro a Ragalna, in provincia di Catania, ipocentro profondo 2 chilometri. Il sisma, che non ha causato vittime né feriti o danni, si è verificato a 19 km da Acireale e Catania, 71 km da Sircausa e 80 km da Reggio Calabria. Alle ore 17.29, inoltre, sisma di magnitudo 2.0 al largo della Costa Barlettana (Barletta), ipocentro profondo 11 km, evento sismico verificatosi a 22 km da Barletta, 26 km da Manfredonia e 32 km da Trani e Andria. Leggi anche: Profonda e intensa scossa di terremoto M 5.5 scuote zona altamente sismica: trema per chilometri la terra nelle Filippine. Dati EMSC del sisma

Le altre scosse di sabato 26 dicembre 2020

Alle ore 9.59 l’INGV ha registrato una scossa di magnitudo 2.1 a Bronte, in provincia di Catania, ipocentro profondo 22 chilometri. Il sisma si è verificato a 28 km da Acireale, 33 km da Catania, 74 km da Messina e 75 km da Reggio Calabria. Poco prima, alle ore 8.37, terremoto di magnitudo 2.2 al largo delle Isole Eolie (Messina), ipocentro a 15 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 91 km da Messina. Alle ore 7.01 scossa di magnitudo 2.3 ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 11 chilometri, evento sismico avvenuto a 41 km da Teramo, 48 km da Foligno e L’Aquila, 53 km da Terni e 78 km da Perugia. Leggi anche: VIOLENTO TERREMOTO M 6.3 NELLE FILIPPINE, DATI EMSC

Le scosse strumentali di sabato 26 dicembre 2020

L’INGV ha rilevato in Italia anche alcune scosse strumentali, Vediamo le più importanti. Alle ore 9.55 scossa di magnitudo 1.6 a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro profondo 9 chilometri, evento sismico avvenuto a 35 km da Forlì, 36 km da Faenza, 41 km da Cesena e 43 km da Imola. Alle ore 21.32 terremoto di magnitudo 1.6 a Sellano, in provincia di Perugia, ipocentro a 12 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 19 km da Foligno e 48 km da Terni.

