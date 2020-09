Terremoto in Sicilia oggi, sabato 26 settembre 2020: scossa M 2.6 in provincia di Trapani | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, 26 settembre 2020, scossa M 2.6 a Vita, in provincia di Trapani

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nel pomeriggio di oggi, 26 settembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro localizzato nella città di Vita in provincia di Trapani. L’evento sismico di lieve entità, è stato registrato alle ore 14:33. L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 13 km di profondità. Data la tenuità della magnitudo, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o cose. L’evento sismico è stato localizzato a 30 km a nord-est da Mazara del Vallo, a 34 km a sud-est di Trapani, a 35 km a est di Marsala e a 56 km a sud-ovest da Palermo. Non sono state registrate altre scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 nella giornata di oggi.

Le scosse di terremoto di ieri, venerdì 25 settembre 2020

Nella giornata di ieri l’Ingv ha registrato sei scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata nel distretto sismico Tirreno meridionale alle ore 00:38 di venerdì 25 settembre 2020. Epicentro in mare, ipocentro profondo 217 chilometri. Evento localizzato 69 km ad ovest di Lamezia Terme, 72 km a nord di Messina, 80 km a sud ovest di Cosenza, 82 km a nord di Reggio Calabria, 91 km ad ovest di Catanzaro. Alle ore 7:37 sisma di magnitudo 2.3 a Scapoli, in provincia di Isernia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato localizzato a 3 km da Scapoli, 5 km da Colli a Volturno, Filignano e Rocchetta a Volturno, 62 km a nord ovest di Caserta.

Le altre scosse registrate nella giornata di ieri

Alle ore 8:17 scossa di magnitudo 2.2 a Flumeri, in provincia di Avellino, con ipocentro a 22 km. Evento localizzato a 3 km da Flumeri, 4 km da Villanova del Battista, 30 km ad est di Benevento, 35 km a nord est di Avellino. Alle ore 9.56 sisma di magnitudo 2.0 a Sarnano, in provincia di Macerata, con ipocentro profondo 25 chilometri, sisma avvenuto a 46 km da Foligno e 54 km da Teramo. Alle ore 10.06 l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 al largo della Costa Siracusana (Siracusa), ipocentro profondo 7 km. In serata, alle 20:45 sisma di magnitudo 2.7 al largo della Costa Siciliana nord orientale (Messina), con ipocentro a 6 km di profondità.