Terremoto in Sicilia oggi, sabato 30 maggio 2020: scossa M 2.7 nelle Isole Eolie | Dati INGV

Terremoto in Sicilia oggi, sabato 30 maggio 2020: scossa M 2.7 nelle Isole Eolie e non solo

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 20.40 di oggi, sabato 30 maggio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Sicilia con epicentro nelle Isole Eolie (Messina), ipocentro a 11 km di profondità. Il sisma si è verificato a 81 km da Bagheria e 89 km da Palermo. Poco prima, alle ore 20.33, scossa di magnitudo 2.0 in Molise con epicentro a 4 km da Acquaviva Collecroce, in provincia di Campobasso, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 54 km da San Severo, 76 km da Chieti, 78 km da Benevento e 84 km da Pescara. In serata, alle ore 20.28, sisma di magnitudo 2.1 in Basilicata con epicentro a 2 km da Muro Lucano, in provincia di Potenza, ipocentro profondo 7 km. Il sisma si è verificato a 28 km da Potenza, 46 km da Battipaglia, 62 km da Avellino e 63 km da Salerno.

Terremoto oggi, 30 maggio 2020: il riepilogo delle scosse registrate

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nel corso della notte di oggi, sabato 30 maggio 2020. Alle ore 12:31 sisma di magnitudo 2.1 ad Amatrice, in provincia di Rieti. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Amatrice, 6 km da Accumoli, 33 km ad ovest di Teramo, 34 km a nord di L’Aquila. Alle ore 6:30 di stamattina registrata una lieve scossa strumentale di magnitudo 1.5 a Preci, in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Preci, 7 km da Sellano, 8 km da Visso, 11 km da Cerreto di Spoleto, 12 km da Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo, Ussita e Norcia, 18 km da Pieve Torina, Fiordimonte e Vallo di Nera, 19 km da Cascia, 26 km ad est di Foligno, 47 km a nord est di Terni, 56 km ad est di Perugia.

Terremoto oggi, 30 maggio 2020: le scosse strumentali della notte

Alle ore 5:29 di oggi l‘INGV ha registrato una debole scossa di terremoto strumentale di magnitudo 1.6 a Nocera Umbra, in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Nocera Umbra e Valtopina, 14 km da Spello, Assisi e Serravalle di Chienti, 15 km da Sefro, 16 km da Foligno, 17 km da Gualdo Tadino, Fiuminata e Valfabbrica, 32 km ad est di Perugia. Alle ore 4:13 sisma strumentale di magnitudo 1.8 a Campotosto, in provincia di L’Aquila. Ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Campotosto e Capitignano, 10 km da Pizzoli, Barete e Crognaleto, 15 km a nord di L’Aquila, 32 km a sud ovest di Teramo, 62 km ad est di Terni, 62 km ad ovest di Montesilvano. Forte scossa di terremoto avvertita nel Mediterraneo, Grecia