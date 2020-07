Terremoto in Sicilia oggi, venerdì 24 luglio 2020: scossa M. 2.1 in provincia di Catania – Dati INGV

Terremoto oggi in Sicilia, 24 luglio 2020: lieve scossa registrata a Ragalna (CT) – Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio 2020, una scossa di terremoto di M. 2.1 con epicentro localizzato a Ragalna in provincia di Catania. L’evento sismico avvenuto alle ore 11:04 ha avuto un ipocentro molto superficiale, a zero km di profondità. L’evento, data la lievità dell’intensità, non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni. Il sisma è stato localizzato a 17 km a nord-ovest di Catania, a 19 km a ovest di Acireale, a 69 km a nord-ovest di Siracusa, a 79 km a nord di Ragusa e a 80 km a est di Caltanissetta. Non sono state registrate altre scosse in nottata e nelle prime ore della mattinata di oggi.

Le scosse di terremoto di ieri, giovedì 23 luglio 2020

L’Ingv non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 nella giornata di ieri, giovedì 23 luglio 2020, in Italia. Sono state registrate solo scosse strumentali di magnitudo inferiore a 2.0. In nottata alle ore 1:02 registrata una scossa di M. 1.7 sul Mare Ionio Meridionale, ipocentro localizzato a 10 km di profondità. Alle ore 2:27 scossa di M. 1.9 con epicentro localizzato all’Aquila e ipocentro a 10 km. In mattinata, alle ore 8:58 scossa di terremoto registrata a Campotosto (AQ) di magnitudo 1.8 e ipocentro a 13 km. Tutte le scosse non sono state avvertite dalla popolazione e non hanno causato danni.

Le scosse di terremoto registrate nella giornata di mercoledì 22 luglio 2020

L’Ingv ha registrato, nella giornata di mercoledì 22 luglio 2020, ben cinque scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. Il primo evento è stato registrato alle ore 2:14 di magnitudo 2.7 a Bernalda, in provincia di Matera, ipocentro localizzato a 10 km di profondità. Il secondo terremoto è stato registrato alle 5:40 di magnitudo 2.0 nel distretto Tirreno Meridionale con ipocentro a 165 km di profondità. In mattinata, alle 7:08, sisma di magnitudo 2.2 a Venzone, in provincia di Udine, con ipocentro a 5 km di profondità. Alle 10:13 scossa di M. 2.4 sul Mare Ionio Meridionale, ipocentro a 13 km. Nel pomeriggio registrato un sisma di M. 2.0 a Milo (CT), ipocentro a 4 km.