Terremoto in Toscana oggi, domenica 12 luglio 2020: scossa M 2.7 in provincia di Arezzo | Dati INGV

Terremoto in Toscana oggi, domenica 12 luglio 2020: scossa M 2.7 in provincia di Arezzo

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nel pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 alle ore 16:28 in Toscana con epicentro localizzato nella città di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, ipocentro a 9 km di profondità. La scossa è stata localizzata a 25 km a nord-est di Arezzo, a 55 km a sud-ovest di Cesena, a 62 km a sud-ovest di Rimini, a 62 km a sud di Forlì e a 63 km a est di Firenze. Sempre nel pomeriggio di oggi, alle ore 14:55 registrata una scossa di M. 2.4 sul Mar Adriatico Centrale, ipocentro a 11 km di profondità. La scossa è stata localizzata a 93 km a nord-est di Montesilvano e a 96 km a nord-est di Pescara.

Le altre scosse di terremoto di oggi, 12 luglio 2020

L’Ingv ha registrato un’altra scossa di magnitudo 2.1 nella mattinata di oggi alle ore 5.23 con epicentro a 5 km da Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, di lieve intensità non è stato avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 32 km da L’Aquila, 39 km da Teramo, 48 km da Terni, 58 km da Foligno, 76 km da Montesilvano e 82 km da Chieti. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Cittareale (6 km da Amatrice), Montereale (9 km), Accumoli (10 km), Capitignano (11 km), Campotosto (13 km), Borbona (13 km), Posta (15 km), Cagnano Amiterno (17 km), Barete (18 km), Arquata del Tronto (19 km) e Pizzoli (20 km).

Terremoto Italia 10 luglio 2020

Non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 in Italia nella giornata di ieri, sabato 11 luglio 2020. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 nella giornata di venerdì 10 luglio 2020. Alle ore 9.38 registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a 2 km da Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro a 12 chilometri di profondità. Evento localizzato a 8 km da Arquata del Tronto, 9 km da Amatrice, 13 km da Cittareale ed Acquasanta Terme, 16 km da Montegallo, 18 km da Norcia e Campotosto, 19 km da Valle Castellana, 36 km ad ovest di Teramo, 41 km a nord di L’Aquila, 54 km ad est di Terni. In precedenza alle ore 7:07 registrata una scossa di M. 2.1 a Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, ipocentro a 11 km.