Terremoto in Toscana oggi, martedì 21 luglio 2020: scossa M 2.0 in provincia di Firenze | Dati INGV

Terremoto in Toscana oggi, martedì 21 luglio 2020: scossa a Marradi in provincia di Firenze

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella mattinata di oggi, martedì 21 luglio 2020, una scossa di terremoto di M. 2.0 alle ore 5:04 con epicentro localizzato nella città di Marradi in provincia di Firenze. La scossa, data la lieve intensità, è stata rilevata solo a livello strumentale ma non è stata avvertita dalla popolazione. L’evento sismico è stato localizzato a 26 km a sud di Imola, a 27 km a sud-ovest di Faenza, a 35 km a sud-ovest di Forlì, a 47 km a sud-est di Bologna e a 49 km a ovest di Cesena. Non sono state registrate scosse nella nottata di oggi. Seguiranno nuovi aggiornamenti sulla situazione sismica odierna.

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 20 luglio 2020

L’Ingv ha registrato nella giornata di ieri, lunedì 20 luglio 2020, sette scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa di giornata è stata registrata alle ore 7:57 con epicentro localizzato nella città di Massa di Somma in provincia di Napoli. La scossa di magnitudo 2.2 ha avuto ipocentro molto superficiale a zero km di profondità. La seconda scossa è stata registrata A Cervere in provincia di Cuneo alle 9:38 di magnitudo 2.2 con ipocentro a 54 km di profondità. Alle 10.40 scossa di magnitudo 2.0 in Toscana con epicentro a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, ipocentro a 9 chilometri di profondità.

Le altre scosse di ieri

Nel pomeriggio e in serata sono state registrate quattro scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. Alle ore 18:10 registrato un sisma di magnitudo 2.7 con epicentro localizzato a 5 km da Visso, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale ma non ha causato danni a persone o cose. Doppia scossa a Massa Martana (PG) in serata: la prima alle ore 19:19 di magnitudo 2.1 e la seconda alle ore 22:28 di magnitudo 2.2. Alle ore 19:54 scossa di M. 3.2 sul Tirreno Meridionale, ipocentro a 25 km. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 63 km a nord di Napoli, a 88 km a nord di Marsala e a 95 km a nord-ovest di Palermo.