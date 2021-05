Terremoto in Toscana oggi, venerdì 21 maggio 2021: scossa M 2.1 in provincia di Siena | Dati INGV

Terremoto in Toscana oggi, venerdì 21 maggio 2021: scossa M 2.1 in provincia di Siena

Trema la terra in Toscana! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 21.49 di oggi, venerdì 21 maggio 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a Chiusdino, in provincia di Siena, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma, non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 30 km da Siena, 42 km da Grosseto e 70 km da Scandicci. Ecco i comuni toscani situati nei pressi dell’epicentro: Montieri (4 km da Chiusdino), Monticiano (10 km), Rsdicondoli (14 km), Castelnuovo di Val di Cecina (15 km) e Roccastrada (16 km). NUOVA ERUZIONE DELLO STROMBOLI, ECCO IL VIDEO

Terremoto oggi, 21 maggio 2021: scossa in mare

Nelle primissime ore di oggi, precisamente alle 3.12, l’INGV ha registrato un sisma di magnitudo 2.4 al largo del Mar Adriatico Centrale, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a oltre 100 chilometri dal territorio italiano, dunque non è stato avvertito nel nostro territorio, con epicentro più vicino alle coste della Croazia. FORTE TERREMOTO M 6.1 NELLE SCORSE ORE, ECCO DOVE

Terremoto oggi, 21 maggio 2021: le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato oggi anche una serie di scosse strumentali, vediamo le più importanti. Alle ore 18.40 sisma di magnitudo 1.9 a Pievebovigliana, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma avvenuto a 36 km da Foligno, 60 km da Perugia e 65 km da Teramo. Poco più tardi, alle ore 19,26, sisma di magnitudo ad Arquata del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno) con ipocentro a 12 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 42 km da Teramo, 46 km da Foligno, 52 km da L’Aquila e 54 km da Terni. RISCHIO TSUNAMI DEVASTANTE IN ALCUNE ZONE DEL MONDO, ECCO DOVE

