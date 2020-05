Terremoto in Umbria oggi, 18 maggio 2020, scossa M 3.0 avvertita in provincia di Perugia – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una serie di scosse di terremoto in Umbria in provincia di Perugia tra le 2:38 e 4:19 di oggi, lunedì 18 maggio 2020. Magnitudo compresa tra 2.0 e 3.0 Richter. Ipocentro tra 10 e 11 km. Epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Alle ore 4:18 si è verificata la scossa più elevata, di magnitudo 3.0, avvertita dalla popolazione locale. Evento localizzato a 6 km da Norcia, 11 km da Accumoli, 12 km da Arquata del Tronto, 13 km da Cascia, 14 km da Castelsantangelo sul Nera, 15 km da Preci, 16 km da Montegallo, 17 km da Cittareale, 18 km da Visso, 19 km da Ussita, Amatrice e Poggiodomo, 20 km da Montemonaco, 42 km ad est di Foligno, 47 km ad ovest di Teramo, 48 km a nord est di Terni.

Terremoto in Umbria oggi, scossa M 2.3 in provincia di Terni

Alle ore 1:44 di oggi l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Umbria, con epicentro a Castel Giorgio, in provincia di Terni. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Castel Giorgio e Bolsena, 5 km da San Lorenzo Nuovo, 8 km da Grotte di Castro, 9 km da Castel Viscardo e Gradoli, 11 km da Acquapendente e Porano, 12 km da Onano, Latera e Bagnoregio, 13 km da Lubriano e Orvieto, 14 km da Proceno, 15 km da Capodimonte e Allerona, 16 km da Marta e Montefiascone, 17 km da Valentano, 19 km da Celleno, 20 km da Ficulle, 31 km a nord ovest di Viterbo, 57 km ad ovest di Terni, 59 km a sud ovest di Perugia.

Terremoto 17 maggio 2020, ieri sera doppia scossa in Sicilia

Alle ore 19:47 di ieri, domenica 17 maggio 2020, l'Ingv ha registrato due scosse di terremoto in Sicilia, di magnitudo 2.2 e 2.4 Richter in provincia di Catania, a Milo. Ipocentro a 9 e 4 km di profondità. L'evento di magnitudo 2.4 si è verificato ad 1 km da Milo, 3 km da Sant'Alfio, 4 km da Zafferana Etnea, 5 km da Santa Venerina, 6 km da Giarre, 8 km da Mascali e Riposto, 10 km da Piedimonte Etneo, 11 km da Fiumefreddo di Sicilia, 13 km da Linguaglossa e Trecastagni, 14 km da Pedara, Viagrande, Aci Sant'Antonio, Acireale, Calatabiano e Aci Catena, 14 km a nord ovest di Acireale, 26 km a nord di Catania.