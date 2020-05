Terremoto in Umbria oggi, 5 maggio 2020, scossa M 2.5 in provincia di Perugia – Dati Ingv

Torna a tremare la terra nelle Marche nella nottata di oggi, martedì 5 maggio 2020. Alle ore 4:05 è stata registrata una scossa intensa di M. 3.6 con epicentro localizzato nella città di Amandola in provincia di Fermo, nelle Marche. L’evento sismico ha avuto ipocentro localizzato a 11 km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione anche se non si registrano danni particolari a cose o a persone. L’epicentro dell’evento sismico di stanotte è stato localizzato a 48 km a nord-ovest di Fermo, a 49 km a est di Foligno, a 70 km a nord dell’Aquila, a 71 km a nord est di Terni, a 73 km a sud di Ancona e a 76 km a est di Perugia.

Alle ore 9:13 di stamattina l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.2 a Caposele , in provincia di Avellino, con ipocentro a 16 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Caposele e Calabritto, 7 km da Lioni, 8 km da Bagnoli Irpino, 9 km da Teora e Senerchia, 10 km da Nusco, 12 km da Acerno e Valva, 13 km da Montella, Laviano, Sant’Angelo dei Lombardi e Cassano Irpino, 14 km da Santomenna, Castelnuovo di Conza e Morra De Sanctis, 15 km da Torella dei Lombardi, Colliano, Oliveto Citra e Rocca San Felice, 27 km a nord est di Battipaglia, 33 km ad est di Avellino.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Umbria alle ore 21:34 di oggi, martedì 5 maggio 2020. Epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Norcia, 9 km da Preci, 10 km da Cascia, 12 km da Castelsantangelo sul Nera, 13 km da Cerreto di Spoleto, 15 km da Visso, Poggiodomo e Sellano, 17 km da Ussita e Vallo di Nera, 19 km da Accumoli, Arquata del Tronto e Monteleone di Spoleto, 35 km ad est di Foligno, 44 km a nord est di Terni, 54 km ad ovest di Teramo, 57 km a nord ovest di L’Aquila, 65 km a sud est di Perugia, 90 km ad est di Viterbo.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto nel mondo di magnitudo pari o superiore a 6.0 nella giornata di oggi, martedì 5 maggio 2020.