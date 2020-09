Terremoto in Umbria oggi, 5 settembre 2020, scossa M 2.4 provincia Perugia – Dati Ingv

Terremoto in Umbria oggi, 5 settembre 2020, scossa M 2.4 in provincia di Perugia – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Umbria alle ore 1:29 di oggi, sabato 5 settembre 2020. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Evento localizzato a 2 km da Norcia, 11 km da Cascia, 13 km da Preci e Castelsantangelo sul Nera, 15 km da Accumoli ed Arquata del Tronto, 17 km da Poggiodomo, Cerreto di Spoleto e Visso, 18 km da Ussita, 39 km a sud est di Foligno, 45 km a nord est di Terni, 50 km ad ovest di Teramo. Alle 8:24 sisma M 2.4 costa marchigiana anconetana, ipocentro a 9 km di profondità. Nel pomeriggio alle ore 16:19 scossa M. 2.1 a Rodi Garganico (FG), ipocentro a 25 km di profondità. L’evento sismico non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni a persone o cose.

Terremoto in Emilia Romagna 4 settembre 2020, scossa M 2.7 costa romagnola

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto di magnitudo 2.0 e 2.7 nel distretto sismico costa romagnola meridionale alle ore 4:21 e 4:52 di ieri, venerdì 4 settembre. Ipocentro a 10 km di profondità in entrambi i casi. Il sisma di magnitudo 2.7 si è verificato in mare, 22 km a nord est di Rimini, 38 km a nord ovest di Pesaro, 40 km ad est di Cesena, 48 km a nord ovest di Fano, 48 km ad est di Ravenna, 55 km ad est di Forlì.

Terremoto 3 settembre 2020, scossa M 2.2 in Valle d’Aosta

Alle ore 22:36 di mercoledì sera l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Valle d’Aosta. Epicentro a Courmayeur, in provincia di Aosta, ipocentro a 6 km di profondità. Evento localizzato a 10 km da Courmayeur, 13 km da Pré-Saint-Didier, Morgex e Saint-Rhémy-en-Bosses, 14 km da La Salle, 15 km da Saint-Oyen, 17 km da Etroubles, 18 km da La Thuile, 20 km da Allein.