Terremoto in Umbria oggi, domenica 26 aprile 2020: scossa in provincia di Perugia | Dati INGV

Terremoto in Umbria oggi, domenica 26 aprile 2020: scossa M 2.1 in provincia di Perugia | Dati INGV

Trema la terra in Umbria: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 15.49 di oggi, domenica 26 aprile 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 con epicentro a 4 km da Preci, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma, di lieve intensità e senza alcuna conseguenza, ha avuto luogo a 31 km da Foligno, 47 km da Terni, 57 km da Teramo, 62 km da Perugia e L’Aquila, 92 km da Viterbo e 93 km da Ancona. Ecco i comuni più vicini all’epicentro del terremoto umbro: Norcia (7 km da Preci), Castelsantangelo sul Nera (9 km), Visso (9 km), Sellano (12 km), Cerreto di Spoleto (12 km), Ussita (12 km), Cascia (15 km) Monte Cavallo (17 km), Poggiodomo (18 km) e Vallo di Nera (18 km).

Terremoto Italia oggi, 26 aprile 2020, scossa M 3.1 in Campania

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato oggi anche una sequenza sismica in Campania con epicentro nella città di Pozzuoli in provincia di Napoli. Il primo evento sismico è stato registrato alle ore 4:16 di M. 2.0 e ipocentro localizzato a 2 km di profondità. La sequenza è proseguita con una scossa di M. 2.5 alle ore 4:41 e ipocentro a 2 km. La scossa di maggiore intensità della sequenza sismica è stata registrata alle ore 4:59 di M. 3.1 e ipocentro a 3 km di profondità. Sono state registrate anche frequenti scosse di natura strumentale a Pozzuoli di magnitudo inferiore a 2.0 comprese fra M 1.3 e 1.7. L’evento sismico principale di M. 3.1 è stato distintamente avvertito dalla popolazione ma non ha causato danni a persone o cose.

Terremoto oggi, 26 aprile 2020: le altre scosse in Italia

Alle ore 4:05 l’INGV ha rilevato una scossa di magnitudo 2.6 in Abruzzo con epicentro localizzato a Cagnano Amiterno, in provincia de L’Aquila, e ipocentro a 14 km di profondità. La scossa si è verificata a 16 km a nord-ovest dell’Aquila, a 44 km a sud-ovest di Teramo e a 51 km a est di Terni. Registrata anche una scossa di M. 2.6 sul Mar Ionio Settentrionale alle ore 4:33 con ipocentro localizzato a 32 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 70 km a sud-ovest di Taranto e a 87 km a nord-est di Cosenza. Alle ore 9:13, inoltre, sisma di magnitudo 2.0 in Sicilia con epicentro a 4 km da Troina, in provincia di Enna, e ipocentro a 28 km di profondità. Il sisma si è verificato a 50 km da Catania, 51 km da Acireale, 57 km da Caltanissetta e 83 km da Gela.