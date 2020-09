Terremoto in Umbria oggi, martedì 15 settembre 2020: scossa M 2.0 in provincia di Perugia | Dati INGV

Trema la terra in Umbria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 6.58 di oggi, martedì 15 settembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Nocera Umbra, in provincia di Perugia, con ipocentro profondo 19 chilometri. Il sisma, non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 25 km da Foligno, 38 km da Perugia e 67 km da Terni. Poco prima, alle ore 6.14, sisma di magnitudo 2.0 al largo delle Isole Eolie (Messina), ipocentro a 13 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 82 km da Bagheria e 91 km da Palermo.

Terremoto oggi, 15 settembre 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi anche una serie di scosse strumentali, ecco le più importanti. Alle ore 1.58 sisma di magnitudo 1.9 in Sicilia con epicentro a Salemi, in provincia di Trapani, ipocentro profondo 18 km, evento sismico avvenuto a 29 km da Mazara del Vallo, e 33 km da Trapani e Marsala. Alle ore 5.44 scossa di magnitudo 1.6 nelle Marche con epicentro a Barbara, in provincia di Ancona, ipocentro profondo 22 chilometri, sisma avvenuto a 28 km da Fano e 37 km da Pesaro. Alle ore 7.37 sisma di magnitudo 1.4 sempre nelle Marche ma a Sefro, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 20 chilometri, evento sismico avvenuto a 25 km da Foligno e 39 km da Perugia.

Terremoto in Sicilia 14 settembre 2020: sequenza di scosse in Sicilia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una sequenza sismica di scosse di terremoto in Sicilia tra le ore 5:47 e 5:51 di ieri, lunedì 14 settembre 2020. Sono quattro le scosse registrate nella provincia di Trapani tra Salemi e Vita. Magnitudo compresa tra 2.1 e 3.5 Richter. La sequenza di scosse di terremoto si è verificata in 4 minuti. Alle ore 19.09, invece, sisma di magnitudo 2.3 nelle Marche con epicentro a Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, ipocentro 26 chilometri, evento sismico avvenuto a 56 km da Teramo, 58 km da Ancona e 59 km da Foligno. Inoltre alle ore 17.20 scossa di magnitudo 2.4 in Emilia-Romagna con epicentro a Castel Del Rio, in provincia di Bologna, ipocentro profondo 8 chilometri, sisma avvenuto a 29 km da Imola, 33 km da Bologna, 38 km da Faenza e 44 km da Prato. Leggi anche: Intensa scossa di terremoto nel Mar Ionio: sisma nettamente avvertito dalla popolazione