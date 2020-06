Terremoto in Umbria oggi, martedì 30 giugno 2020: scossa M 2.2 in provincia di Perugia | Dati INGV

Terremoto in Umbria oggi, martedì 30 giugno 2020: scossa M 2.2 in provincia di Perugia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di magnitudo 2.2 in Umbria alle ore 6:49 di oggi, martedì 30 giugno 2020. L’evento sismico ha avuto come epicentro la città di Preci in provincia di Perugia. L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 9 chilometri di profondità. L’evento non è stato avvertito dalla popolazione a causa della bassa intensità. L’evento è stato localizzato a 33 km a est di Foligno, a 49 km a nord-est di Terni, a 55 km a ovest di Teramo, a 62 km a nord-ovest dell’Aquila e a 63 km a est di Perugia. Non sono state registrate altre scosse in Italia nella giornata di oggi, di magnitudo superiore a 2.0.

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 29 giugno 2020: scossa intensa in Molise

L’Ingv ha registrato ieri una scossa di terremoto intensa di magnitudo 3.5 alle ore 18.21 in Molise con epicentro localizzato a 3 km da Montecilfone, in provincia di Campobasso. L’ipocentro della scossa è stato localizzato a 18 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale ma non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose. L’evento sismico si è verificato a 48 km da San Severo, 74 km da Foggia, 77 km da Chieti, 84 km da Pescara, 85 km da Benevento, 91 km da Montesilvano e 92 km da Manfredonia. Ecco i comuni della provincia di Campobasso più vicini all’epicentro: Guglionesi (5 km da Montecilfone), Palata (7 km), Tavenna (8 km), Acquaviva Collecroce (10 km), Montenero di Bisaccia (10 km) e Larino (11 km).

Gli altri terremoti di ieri, 29 giugno 2020

L’INGV ha registrato ieri un sisma di magnitudo 2.5 in Basilicata alle ore 1:18. L’epicentro della scossa è stato localizzato a Grassano, in provincia di Matera, ipocentro a 26 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Grassano, 8 km da Tricarico e Calciano, 10 km da Irsina, 12 km da Garaguso e San Chirico Nuovo, 13 km da Oliveto Lucano, 15 km da Grottole, 32 km ad ovest di Matera, 34 km a sud ovest di Altamura. Alle 12:01 scossa M 3.4 in Calabria, distretto costa calabra nord occidentale. Epicentro al largo, 47 km ad ovest di Cosenza. Ipocentro localizzato a una profondità di 293 chilometri. Successivamente alle ore 16.56, sisma di magnitudo 2.1 nelle Marche con epicentro a 3 km da Montappone, in provincia di Fermo, ipocentro profondo 19 chilometri, sisma verificatosi a 54 km da Ancona e 58 km da Teramo.