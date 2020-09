Terremoto in Umbria oggi, mercoledì 16 settembre 2020: scossa M 2.4 in provincia di Perugia | Dati INGV

Terremoto in Umbria oggi, mercoledì 16 settembre 2020: scossa M 2.4 in provincia di Perugia

Trema la terra in Umbria! Alle ore 21.03 di oggi, mercoledì 16 settembre 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a Pietralunga, in provincia di Perugia, ipocentro a 65 chilometri di profondità. Il sisma, che non ha causato vittime, feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 43 km da Perugia, 45 km da Arezzo, 61 km da Pesaro e Fano, 63 km da Foligno e 65 km da Rimini. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Apecchio (8 km da Pietralunga), Piobbico (13 km), Cantiano (15 km), Montone (16 km), Città di Castello (16 km) e Cagli (18 km).

Terremoto oggi, 16 settembre 2020: le altre scosse in Italia

Ecco le altre scosse di terremoto rilevate dall’INGV in Italia oggi, 16-09-2020. Alle ore 7.16 sisma di magnitudo 2.3 al largo della Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria), ipocentro profondo a 99 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 49 km da Messina e 58 km da Reggio Calabria. Nella notte altre due scosse in mare: alle 2.13 sisma di magnitudo 2.3 al largo della Costa siciliana nord occidentale (Trapani), ipocentro profondo 10 chilometri, scossa avvenuta a 45 km da Trapani e 46 km da Palermo; alle ore 2.13 altra scossa di magnitudo 2.3 sulle Isole Eolie, ipocentro a 138 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 73 km da Messina e 85 km da Reggio Calabria.

Le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato oggi anche una serie di scosse strumentali, ecco le più importanti. Alle ore 11.16 scossa di magnitudo 1.7 in Umbria con epicentro a Vallarsa, in provincia di Terni, ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico avvenuto a 36 km da Trento e Verona, 42 km da Vicenza e 77 km da Brescia. Alle ore 11.16 sisma di magnitudo 1.6 in Toscana con epicentro a Buti, in provincia di Pistoia, ipocentro profondo 10 chilometri, evento tellurico avvenuto a 12 km da Lucca, 15 km da Pisa e 29 km da Viareggio.