Terremoto in Umbria oggi, sabato 18 luglio 2020: scossa M 2.1 in provincia di Perugia | Dati INGV

Terremoto in Umbria oggi, sabato 18 luglio 2020: scossa M 2.1 in provincia di Perugia

Trema la terra in Umbria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 21.19 di oggi, sabato 18 luglio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Umbria con epicentro localizzato a 3 km da Massa Martana, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, non avvertito dalla popolazione locale e che dunque non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 24 km da Foligno, 28 km da Terni, 36 km da Perugia e 53 km da Viterbo. Ecco i comuni del perugino e del ternano più vicini all’epicentro: Giano dell’Umbria (8 chilometri da Massa Martana), Todi (8 km), Acquasparta (12 km), Collazzone (13 km), Fratta Todina (13 km), Monte Castello di Vibio (13 km) e Gualdo Cattaneo (14 km).

Terremoto Italia oggi, 18 luglio 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha anche rilevato nella giornata di oggi una serie di scosse strumentali, vediamo le più importanti: alle ore 8.35 sisma di magnitudo 1.9 nel Lazio con epicentro ad Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 10 chilometri, sisma verificatosi a 37 km da Teramo, 38 km da L’Aquila e 51 km da Terni. Poco dopo, alle ore 8.58, scossa di magnitudo 1.8 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 130 chilometri, sisma verificatosi a 34 km da Messina e 46 km da Reggio Calabria. Alle ore 6.26, inoltre, scossa di magnitudo 1.5 in Sicilia con epicentro a Ragalna, in provincia di Catania, ipocentro a 6 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 22 km da Acireale, 28 km da Catania, 72 km da Reggi Calabria e Messina e 80 km da Siracusa.

Terremoto 17 luglio 2020: scossa M 3.8 avvertita al confine con la Slovenia

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.8 in Slovenia, vicino al confine italiano con il Friuli Venezia Giulia. Il sisma si è verificato alle ore 4:45 di ieri, venerdì 17 luglio 2020. Epicentro nella località slovena di Plezzo. Ipocentro a 7 chilometri di profondità. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione anche in Friuli-Venezia Giulia ed in Veneto, ma fortunatamente non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.