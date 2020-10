Terremoto in Valle d’Aosta oggi, 2 ottobre 2020, scossa M 2.5 in provincia di Aosta – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Valle d’Aosta alle ore 11:52 di oggi, venerdì 2 ottobre 2020. Epicentro a Morgex, in provincia di Aosta, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Morgex, 3 km da Pré-Saint-Didier, 4 km da La Salle, 6 km da La Thuile, 7 km da Courmayeur, 10 km da Avise, 12 km da Saint-Nicolas e Arvier, 13 km da Valgrisenche, 14 km da Introd e Rhêmes-Saint-Georges, 91 km a nord ovest di Torino, 98 km a nord ovest di Moncalieri. Non ci sono altre scosse da segnalare oggi.

Ieri sera scossa in Sicilia

Alle ore 21:41 di ieri sera scossa di terremoto M 2.2 registrata dallAlle ore 5:45 di ieri, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 nel canale di Sicilia meridionale. Ipocentro a 27 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato vicino a Malta, in mare aperto. Non ci sono comuni interessati sulla terraferma. Nello stesso distretto sismico è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.2 nella giornata di mercoledì.

Terremoto in Piemonte 1 ottobre 2020, scossa M 2.0 in provincia di Alessandria

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Piemonte alle ore 00:18 di ieri 1 ottobre 2020. Epicentro a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, ipocentro a 24 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Serravalle Scrivia, 4 km da Stazzano, Gavi e Tassarolo, 5 km da Novi Ligure, 6 km da Vignole Borbera, Arquata Scrivia e Cassano Spinola, 7 km da San Cristoforo, Carrosio, Pasturana e Parodi Ligure, 27 km a sud est di Alessandria, 35 km a nord di Genova, 53 km ad est di Asti.