Terremoto in Veneto oggi, 1 novembre 2020: scossa M 2.6 sull’Adriatico Settentrionale | Dati INGV

Terremoto in Veneto oggi, 1 novembre 2020: scossa M 2.6 sul Mar Adriatico Settentrionale

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato, nella notta di oggi 1 novembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 con epicentro localizzato sul Mar Adriatico Settentrionale. La scossa registrata alle ore 01:20 ha avuto un ipocentro localizzato a 30 km di profondità. L’epicentro della scossa di terremoto è stato localizzato a 53 km a sud-ovest di Trieste, a 70 km a est di Venezia e a 78 km a sud di Udine. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato danni a cose o persone.

Le altre scosse di terremoto di oggi, 1 novembre 2020

Nella giornata di oggi l’Ingv ha registrato altre due scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. Entrambe le scosse sono state registrate a Norcia, in provincia di Perugia. La prima scossa è stata registrata alle ore 5:14 di magnitudo 2.1 e ipocentro a 9 km. La seconda scossa è stata registrata alle ore 5:52 di magnitudo 2.0 e ipocentro a 10 km. Le scosse sono state localizzate 37 km e est di Foligno, a 47 km a nord-est di Terni, a 51 km a ovest di Teramo e a 56 km a nord-ovest dell’Aquila. Non sono state registrate altre scosse nella giornata di oggi, seguiranno nuovi aggiornamenti.

Le scosse di ieri, 31 ottobre 2020

Nella giornata di ieri l’Ingv ha registrato 5 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 nel territorio italiano. La prima scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata in Emilia Romagna alle ore 11:24. Epicentro della scossa localizzato a Monterenzio, in provincia di Bologna, ipocentro a 22 chilometri di profondità. Nel pomeriggio registrate scosse M 2.0 nel Mar Tirreno Meridionale ed M 2.2 nel Mar Ionio Meridionale. In serata registrata una scossa di M 3.0 al largo del Canale di Sicilia Meridionale. L’ultima scossa di giornata è stata di M 2.5 registrata a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro profondo 6 chilometri. Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 nel Mediterraneo: sisma ampiamento avvertito nelle Isole del Dodecaneso.

