Terremoto in Veneto oggi, 23 settembre 2020, scossa M 2.2 in provincia di Rovigo – Dati Ingv

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Veneto alle ore 6:44 di oggi, mercoledì 23 settembre 2020. Epicentro a Ficarolo, in provincia di Rovigo. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 3 km da Ficarolo, 5 km da Bondeno e Gaiba, 7 km da Salara, 9 km da Stienta e Felonica, 10 km da Calto, 11 km da Vigarano Mainarda, Ceneselli, Bagnolo di Po e Mirabello, 18 km a nord ovest di Ferrara, 32 km ad ovest di Rovigo.

Terremoto 22 settembre 2020, scossa M 2.6 in Sicilia

Alle ore 18:00 di ieri l'Ingv ha registrato una scossa di terremoto in Sicilia, nel distretto costa siciliana nord orientale. Magnitudo 2.6, ipocentro a 119 km di profondità.Epicentro in mare, a 16 km da Villafranca Tirrena, 17 km da Spadafora e Venetico, 20 km da Valdina, 25 km a nord ovest di Messina, 38 km a nord ovest di Reggio Calabria, 86 km a nord di Acireale, 100 km a nord di Catania.

Terremoto 22 settembre 2020: scossa M 2.3 in provincia di Frosinone

Alle ore 16:41 di ieri pomeriggio l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel Lazio, con epicentro a San Biagio Saracinisco, in provincia di Frosinone. Ipocentro a 18 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da San Biagio Saracinisco, 7 km da Acquafondata e Vallerotonda, 9 km da Scapoli, Picinisco, Viticuso e Pizzone, 67 km a nord ovest di Caserta, 73 km a nord di Aversa, 78 km a nord di Giugliano in Campania.