Terremoto in Veneto oggi, domenica 22 novembre 2020: scossa M 2.0 in provincia di Verona | Dati INGV

Terremoto in Veneto oggi, domenica 22 novembre 2020: scossa M 2.0 in provincia di Verona

Trema la terra in Veneto! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 3.11 di oggi, domenica 22 novembre 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Dolcè, in provincia di Verona, ipocentro profondo 13 km. Il sisma, non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 21 km da Verona, 49 km da Brescia e 55 km da Vicenza. Ecco alcuni comuni del veronese situati nei pressi dell’epicentro: Rivoli Veronese (4 km da Dolcè), Caprino Veronese (4 km), Fumane (7 km), Affi (7 km), Marano di Valpolicella (7 km), Sant’Ambrogio di Valpolicella (7 km), Brentino Belluno (8 km), Costermano sul Garda (8 km) e Cavaion Veronese (8 km). Poco più tardi, alle ore 1.34, forte sisma di magnitudo 3.9 al largo del Mar Ionio Meridionale, ipocentro profondo 43 km, nessun comune italiano entro i 100 km dall’epicentro.

Terremoto oggi, 22 novembre 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi anche una serie di scosse strumentali. Vediamo le più importanti. Alle ore 4.13 scossa di magnitudo 1.9 a Tolmezzo, in provincia di Udine, ipocentro profondo 12 km, sisma avvenuto a 43 km da Udine e 60 km da Pordenone. Alle ore 4.45 scossa di magnitudo 1.8 a Mistretta, in provincia di Messina, ipocentro a 26 km di profondità, terremoto verificatosi a 55 km da Caltanissetta, 73 km da Bagheria e 82 km da Acireale. Alle ore 2.28 altro sisma di magnitudo 1.8 a Milo, in provincia di Catania, ipocentro a 12 km di profondità, sisma avvenuto a 15 km da Acireale e 26 km da Catania.

Terremoto ieri, 21 novembre 2020: le scosse più importanti

Alle ore 14.55 di ieri, sabato 21 novembre 2020, sisma di magnitudo 2.5 a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, ipocentro profondo 6 chilometri. Il sisma, lievemente avvertito dalle popolazioni locali, ha avuto luogo a 12 km da Acireale, 2 km da Catania, 65 km da Reggio Calabria e 67 km da Messina. In serata, alle 22:34, sisma di magnitudo 2.1 è stato registrato in mare, con epicentro nel distretto Costa Siciliana centro settentrionale, ipocentro a 6 km di profondità. Alle ore 1,53, infine, scossa di magnitudo 2.4 al largo del Mar Tirreno Meridionale, con ipocentro a 186 km di profondità. Il sisma si è verificato 63 km ad ovest di Lamezia Terme, 67 km a sud ovest di Cosenza, 88 km ad ovest di Catanzaro. Forte scossa di terremoto M 4.3 scuote la terra in Polonia. Dati ufficiali EMSC

