Terremoto in Indonesia, violentissima scossa poco fa: si temono danni e vittime. I dati ufficiali del sisma

Terremoto, violentissima scossa di magnitudo 7.3 colpisce l’Indonesia

Pochi minuti fa, esattamente alle ore 11:10, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.3 al largo dell’Isola di Halmahera, in Indonesia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. A causa della violenza del sisma si temeva per l’allerta tsunami, ma allo stato attuale non sono stati emessi comunicati in merito.

Terremoto in Indonesia: si temono danni e vittime

Dunque, in questi minuti una violentissima scossa di terremoto è stata registrata in Indonesia, di magnitudo 7.3. Secondo quanto riportato da “IlMessaggero.it”, il forte sisma fa temere che vi siano danni e vittime, ma al momento non sono arrivate notizie in merito. Si tratta della quinta scossa di terremoto più potente che si è registrata a livello mondiale negli ultimi tre mesi, mentre dalla Nuova Zelanda al Giappone è l’ennesimo sisma di magnitudo superiore ai sei gradi della scala Richter che si è verificato nelle ultime settimane.

Terremoto, stamattina lieve scossa nelle Marche

Passando a trattare la situazione sismica italiana, stamattina l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Sarnano, in provincia di Macerata, con ipocentro a 26 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 48 chilometri a est di Foligno, a 54 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 68 chilometri a sud di Ancona e a 73 chilometri a est di Perugia.