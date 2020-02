Terremoto, intensa scossa M 3.4 nelle Isole del Dodecaneso: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, mercoledì 26 febbraio 2020. In tal senso, alle ore 07:11, si è verificata una scossa di magnitudo 2.2 nelle Isole Eolie (Messina) , con ipocentro a 7 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 91 chilometri ad ovest di Messina.

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 26 febbraio 2020, si stanno registrando alcune intense scosse di terremoto nelle Isole del Dodecaneso, in Grecia. Dopo il forte sisma delle 17:20 (ora locale), di magnitudo 4.5 , la terra ha tremato nuovamente alle 17:44 (ora locale): il nuovo sisma registrato dall’European-Mediterranean Seismological Centre è stato di magnitudo 3.4, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Cosenza

Nella giornata di lunedì 24 febbraio 2020, alle 17:02, si è verificata una intensa scossa di terremoto di magnitudo 4.3 in Calabria, esattamente a Castiglione Cosentino, in provincia di Cosenza, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. In questo caso il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 8 chilometri a nord di Cosenza, a 43 chilometri a nord di Lamezia Terme, a 59 chilometri a nord-ovest di Catanzaro e a 82 chilometri ad ovest di Crotone.